[하메네이 사망] 공개석상 안나오는 트럼프…SNS로만 중대발표

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이스라엘의 이란 공습 이틀째인 1일(현지시간)에도 공개석상에 나서지 않고 소셜미디어로만 중대 발표를 이어갔다.



트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜 계정에 올린 글에서 "오늘 이란이 매우 강력하게, 그들이 이전에 공격했던 그 어떤 때보다 더 강력하게 (미국을) 공격할 것이라고 언급했다. 하지만 그들은 그렇게 하지 않는 게 좋을 것"이라며 "만약 그들이 그렇게 한다면, 우리는 이전에 본 적 없는 힘으로 그들을 타격할 것이기 때문"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관으로 복귀하지 않고 플로리다주 마러라고 자택에 머무르며 미국과 이스라엘의 공격 상황을 점검했다.



트럼프 대통령은 전날 새벽 2시 30분 미리 촬영한 소셜미디어 영상으로 이란 공격 개시를 발표한 순간부터 현재까지 공개 석상에 모습을 드러내지 않았으며, 공식적인 대국민 연설도 하지 않았다.



특히 트럼프 대통령은 의회나 국민을 상대로 군사 공격의 정당성을 설득하려는 노력은 생략한 채 소셜미디어로만 '일방통행식' 소통을 이어가고 있다고 NYT는 지적했다.



트럼프 대통령이 이란에 대한 공격 개시는 물론, 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 '제거'라는 초유의 사태까지 소셜미디어를 통해서만 쏟아내고 있다는 것이다.

이는 지난 트럼프 대통령의 행보와도 차이가 있는 대목이다.



트럼프 대통령은 지난해 이란 핵시설 공습을 단행했을 때 백악관에서 대국민 연설을 했고, 올해 초 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전 때는 직접 기자들의 질문을 받기도 했다.



그러나 이번 공격 이후 트럼프 대통령은 기자단 앞에 나서지 않았고, 별도 기자회견 없이 일부 기자들과 전화 통화만 한 것으로 알려졌다.



아울러 트럼프 대통령은 이란 공격 직후에도 모금 만찬에 참석해 자신을 지지하는 슈퍼팩(SuperPAC·특별정치활동위원회) 행사를 이어갔다고 NYT가 전했다.



미 대통령 사학자인 마이클 베슐로스는 "오늘날 미국인들에게 익숙한 모습은 대통령이 백악관 집무실에서 전쟁이라는 중대사에 걸맞게 연설하는 것"이라며 "수많은 정치적 전통이 뒷전으로 밀려나고 있다"고 NYT에 말했다.

