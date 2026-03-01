이란 "역대 최대 보복" 천명…이틀째 미군 거점 동시다발 타격

(로이터=연합뉴스) 1일(현지시간) 이란 테헤란에서 시민들이 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 죽음을 애도하기 위해 모여 있다. 2026.3.1 [재판매 및 DB 금지]

이란은 미국과 이스라엘 공습에 맞서 1일(현지시간) 이틀째 중동 곳곳의 미군 거점을 동시다발로 타격하며 보복을 이어갔다.



로이터 통신에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC)는 이날 성명에서 "역대 최대 규모의 보복 작전을 개시할 것"이라고 천명했다.



이란 국영 방송은 역내 미군 기지 27곳을 비롯해 이스라엘 군 본부와 방위 산업 단지 등이 공격 목표에 포함됐다고 전했다.



혁명수비대 성명이 공개된 시점과 맞물려 이날 이른 아침부터 이스라엘, 중동 내 미군 거점 곳곳에서 폭발음이 이어졌다.



이날 오전 6시 직후 이스라엘 전역에는 공습 사이렌이 반복적으로 울리며 공격 임박을 알렸고, 텔아비브에서는 정밀 방공망이 가동되면서 연쇄적인 폭발음이 들렸다고 로이터 통신이 전했다.



비슷한 시간 이라크 에르빌 공항 근처에서도 여러 차례 폭발음이 들렸으며, 검은 연기가 치솟았다고 AFP 통신이 보도했다.



앞서 전날 미군은 에르빌 상공에서 여러 발의 미사일과 드론을 격추한 바 있다.



비슷한 시간 아랍에미리트(UAE) 두바이와 카타르 도하, 바레인 마나마에서도 여러 차례 굉음이 이어졌고, 도하 상공에서는 시커먼 포화가 치솟았다고 목격자들이 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지