검색

쇼트트랙 노도희·신동민의 금·은메달, 화성시에 봉납

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
화성=오상도 기자 sdoh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

최근 폐막한 2026년 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 각각 금메달과 은메달을 획득한 화성특례시 빙상팀의 노도희·신동민 선수가 메달을 시에 봉납(捧納)했다고 1일 시가 밝혔다. 

 

화성시에 따르면 두 선수는 지난달 26일 시청에서 정명근 화성시장이 참석한 가운데 메달 봉납식을 열었다.

 

노도희 선수(왼쪽)와 신동민 선수(오른쪽)가 메달 봉납식에서 정명근 시장의 목에 메달을 걸고 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공
노도희 선수(왼쪽)와 신동민 선수(오른쪽)가 메달 봉납식에서 정명근 시장의 목에 메달을 걸고 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

봉납식에서 시는 두 선수에게 각각 6000만원과 4000만원의 포상금을 지급했다. 

 

노 선수는 지난달 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에 김길리·심석희·이소연·최민정과 함께 금메달을 목에 걸었다.

 

신동민은 같은 달 21일 열린 쇼트트랙 남자 5000m 계주에서 황대헌·임종언·이정민·이준서와 함께 출전해 은메달을 차지했다.

 

정 시장은 “이번 성과는 화성특례시청 빙상부 선수들이 보여준 값진 땀과 빛나는 노력의 결실”이라며 “앞으로도 선수들이 당당히 세계와 경쟁할 수 있도록 변함없는 관심과 응원을 이어가겠다”고 말했다.


화성=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

초코 윤지 '상큼 발랄'
  • 초코 윤지 '상큼 발랄'
  • 아이브 장원영 '화려한 미모'
  • 정회린 '순백의 여신'
  • [포토] 카리나 '눈부신 등장'