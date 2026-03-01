“어디까지 오를까”…고점 불안감에 ‘역베팅’ 투자 급증

주가 하락에 베팅하는 인버스 상품에 투자자들의 자금이 몰리는 것으로 나타났다. 코스피가 유례없는 고공행진을 벌이고 있지만, 동시에 경계심과 불안감도 커지면서다.

1일 코스콤 ETF체크에 따르면 코스피 200 선물지수를 역으로 두 배 추종하는 ‘KODEX 200선물인버스2X’에는 최근 한 달 새 5281억원이 유입됐다. 코스피 활황에 연초 이후 손익이 -61.30%까지 치솟았지만, 자금 유입세는 오히려 빨라지는 추세다. 코스피지수를 역으로 추종하는 KODEX 인버스에도 올해 들어 4500억원 이상이 유입된 것으로 집계됐다.

27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

단기 급등에 대한 불안감과 삼성전자, SK하이닉스 등 특정 종목 쏠림현상, 불안정한 대외 변수에 대한 경계감이 투자자들 사이에서 고조되는 분위기다. 특히 한국거래소에 따르면 한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 지난달 27일 54.12로, 한 달 새 약 56%나 올랐다. 변동성지수는 증시가 급락할 때 오르지만, 최근처럼 가파른 상승장에 함께 오르는 건 그만큼 투자자들의 경계감과 불안감이 크다는 점을 보여준다.

한지영 키움증권 연구원은 “국내 주가가 쉴 새 없이 올라가다 보니 이제는 주식을 들고 있는 사람들조차 불안한 감정을 느끼게 되는 시기인 것 같다”면서도 “끊임없이 들어오고 있는 개인들의 자금, 그렇게 올랐음에도 10배 초반인 PER(주가수익비율) 밸류에이션, 어느덧 600조원대까지 상향되고 있는 코스피 영업이익 등을 고려하면 주식은 계속 들고 가는 전략이 적절하다는 관점을 유지한다”고 말했다.

