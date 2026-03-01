'10억 성형설' 백지영, 수술 부작용 고백…"콧구멍 모양 변해"

가수 백지영이 병원을 찾아 자신의 현재 코 상태에 대해 진단을 받았다.

지난달 28일 백지영의 유튜브 채널에는 '백지영이 30년 전 이곳 수술하고 후회하는 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 백지영이 남편 정석원과 함께 병원을 찾은 모습이 담겼다.

이날 백지영은 성형을 고민 중이라는 제작진에게 경험자로서 현실적인 조언을 건넸다. 그는 "성형은 트렌드를 따라가는 순간 망한다. 유행을 좇다 보면 나중엔 부자연스럽다는 말을 듣게 된다"며 "자기 얼굴에 맞는 선택이 가장 중요하다"고 강조했다.

백지영은 자신의 수술 경험에 대해 "나는 그때 유행을 따라갔다. 당시엔 두꺼운 쌍꺼풀이 대세였다"고 했다.

그는 '성형에 10억 원을 썼다'는 소문에 대해서는 "그 정도는 아니다"라며 "수술을 할 때마다 완전히 만족스럽지는 않았다. 어느 선을 넘어서면 만족은 없다"고 말했다.

전문의와의 상담에서는 코 상태에 대한 진단이 이어졌다. 백지영이 “원래 긴 코였는데 점점 짧아졌다. 재수술을 고민 중”이라고 밝혔다.

전문의는 "방송을 보면서 코가 점점 올라가는 게 안타까웠다. 코 길이 하나로 인상이 많이 달라진다"고 설명했다. 다만 "괜찮은 편이다"라고 덧붙였다.

이에 백지영은 "코가 들리면서 콧구멍 모양도 변했다"고 토로했고, 이를 듣던 정석원은 "내 귀 연골을 주고 싶다. 그런 사례가 있냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

정석원은 딸의 성형에 대해서는 "절대 안 된다. 자연스러운 게 가장 멋진 거라고 미리 이야기하고 있다"고 했다.

