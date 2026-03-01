‘두쫀쿠’ 판매점 등 689곳 점검…스낵류 점포 5곳 적발

소비기한이 지난 스낵류 등을 판매한 경기지역 무인점포들이 적발됐다.

경기도는 지난달 2∼6일 31개 시·군과 함께 도내 디저트류 판매점과 무인 아이스크림 판매점 689곳에 대한 위생 점검을 벌여 법규를 위반한 판매점 5곳을 적발했다고 1일 밝혔다.

경기도청

도의 점검은 최근 2년간 점검 이력이 없거나 행정처분이 없는 판매점들을 대상으로 했다.

점검에선 무인 아이스크림 판매점 4곳이 소비기한이 지난 스낵류를 판매한 것으로 확인됐다. 디저트 판매점 1곳은 무단으로 영업장을 확장해 시설 기준을 위반한 사실이 드러났다.

경기도는 해당 시·군에 시정명령과 과태료 부과 등을 요청한 상태다.

정연표 경기도 식품안전과장은 “최근 큰 인기를 끈 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠) 등 판매량이 증가한 디저트류 판매점과 상시 관리인력이 없어 식품 안전이 취약해질 우려가 있는 무인 아이스크림 판매점의 위생을 확인했다”며 “트렌드 변화에 발맞춰 위생 사각지대가 없도록 지속해 점검하겠다”고 말했다.

