李대통령, 尹정부 무인기 침투 사건에 “심대한 범죄행위”

이재명 대통령이 1일 3·1절 기념사에서 북한 무인기 침투 사건을 “심대한 범죄 행위”로 규정하고 진상 규명과 문책을 약속했다. 이 대통령은 이날 ‘평화’를 30회 넘게 말하며 북한을 향해 선명한 유화 메시지를 냈다.
이 대통령은 이날 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도의 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어서는 안 될 일이었다”며 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저히 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것”이라고 말했다.
북한과의 대화 재개 의지도 강조했다. 이 대통령은 “북측과의 대화 재개 노력도 계속해 나가겠다”며 “‘페이스메이커’로서 북미 간의 대화가 조속히 재개될 수 있도록 미국은 물론 주변국과 충실하게 소통하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것”이라며 북한을 향해 “조속하게 대화의 장으로 나와 새로운 미래를 향해 앞으로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다”고 했다.
이 대통령은 “그동안 수차례 밝힌 것처럼 우리 정부는 북측의 체제를 존중하며 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것”이라며 “말이 아니라 행동으로 남북 간 군사적 긴장을 낮추고 상호 신뢰를 회복하기 위한 여러 조치를 선제적으로 취해왔던 것처럼, 한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 공언했다.
한·일관계 발전 의지도 피력했다.
이 대통령은 “일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1 정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다”며 “앞으로도 일본과 셔틀외교를 지속하며 양국 국민들께서 관계 발전의 효과를 더욱 체감하고, 새로운 기회를 함께 열어나갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 이와 함께 한·중·일 3국 협력도 강조됐다.
