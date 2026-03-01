삼성전자, 2030년까지 AI 자율공장 전환 추진…전공정에 AI도입한다

삼성전자는 2030년까지 국내외 생산 공장을 AI자율 공장으로 전환한다고 1일 밝혔다.

삼성전자는 자재 입고부터 생산·출하까지 전 공정에 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 도입하는 등 제조 전 공정에 인공지능(AI)을 적극 적용할 계획이다. 품질·생산·물류 AI 에이전트를 통해 데이터 기반 분석과 사전 검증을 강화함으로써 글로벌 생산거점 전반의 품질과 생산성을 혁신할 방침이다.

또 환경안전 분야까지 AI 적용을 확대해 생산 현장에서 발생할 수 있는 위험 요인을 사전에 감지하고 사고를 예방함으로써 제조 현장의 안전 수준을 높일 계획이다.

삼성전자는 모바일 사업에서 축적한 AI 경험과 기술을 바탕으로, 갤럭시 S26에서 소개한 ‘에이전틱 AI’를 제조 혁신에도 적용한다. 에이전틱 AI는 목표를 달성하기 위해 스스로 계획을 세우고 실행하는 AI를 말한다.

삼성전자는 AI 에이전트를 통해 생산·설비·수리·물류 전반을 지능화해 현장 자율화 기반을 강화할 계획이다. 나아가 자동화를 넘어 자율화로 전환하기 위해, 제조 전 공정에 휴머노이드형 제조 로봇 도입도 단계적으로 추진하고 있다.

향후 삼성전자는 △생산 라인과 설비를 관리하는 오퍼레이팅봇 △자재 운반을담당하는 물류봇 △조립 공정을 수행하는 조립봇 등을 AI와 결합해 최적화된 제조현장을 구현할 계획이다.

특히 고온·고소음 등으로 사람이 작업하기 어려운 인프라 시설 등에는 디지털 트윈 기반의 환경안전봇을 적용해 작업 안전을 강화하고, 현장의 리스크를 체계적으로 줄여 나갈 방침이다.

삼성전자 생산기술연구소장 이영수 부사장은 “제조혁신의 미래는 단순한 자동화를 넘어, AI가 현장을 이해하고 스스로 최적의 결정을 실행하는 자율 제조현장 구축이 핵심”이라며 “AI와 결합한 글로벌 제조혁신의 중심으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

한편 삼성전자는 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 산업 전시회인 MWC26에서 산업용 AI 적용 전략을 공개하고 디지털 트윈 기반 제조 혁신 비전을 선보일 예정이다. 또한 MWC26 기간 열리는 SMBS(Samsung Mobile Business Summit)에서 제조 현장을 포함한 다양한 산업 영역에서 에이전틱 AI 활용이 확산되는 흐름에 맞춰 AI 자율성 확대에 따른 거버넌스 강화 전략을 발표할 예정이다.

올해 10주년을 맞은 SMBS는 기업간거래(B2B) 주요 고객 및 파트너를 대상으로 삼성전자의 B2B 전략과 최신 기술 방향을 공유하고 산업 현장에서의 협력과 비즈니스 기회를 모색하는 비공개 행사다.

삼성전자는 산업용 AI의 적용 범위가 넓어질수록 AI가 현장을 이해하고 스스로 최적의 결정을 실행하는 자율화가 핵심이 되는 만큼, 기술 혁신과 함께 안전장치를 설계 단계부터 내재화해 고객과 파트너가 신뢰할 수 있는 산업용 AI 확산을 추진할 방침이다.

