송혜교·서경덕, 3·1절 맞아 여성독립운동가 '남자현' 조명

배우 송혜교가 서경덕 성신여대 교수와 함께 3·1절을 맞아 여성독립운동가의 삶을 조명하는 영상을 제작했다.

서경덕 교수는 1일 소셜미디어를 통해 "송혜교씨와 함께 '시대의 틀을 깬 여성독립운동가, 남자현' 영상을 다국어로 제작하여 국내외에 공개했다"고 밝혔다.

서 교수에 따르면 영상의 주인공 남자현은 서울에서 3·1운동에 참여한 뒤 47세에 만주로 망명, 독립운동에 뛰어든 여성 독립운동가다.

독립단체의 화합을 위해 혈서를 쓰는가 하면 일제가 만주에 국가를 세우자 '조선독립원' 혈서를 써서 국제연맹에 보내기도 했다.

서 교수는 "대중들에게 잘 알려지지 않은 여성 독립운동가들의 삶을 재조명하고 국내외에 널리 소개하고자 정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정, 김향화에게 이어 여섯 번째 영상을 제작했다"며 "송혜교씨와 함께 더 많은 여성 독립운동가들에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작해 국내외로 꾸준히 알려 나갈 계획"이라고 설명했다.

이어 "지난 15년간 저와 송혜교씨는 전 세계 곳곳에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 37곳에 기증을 해 왔다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

