무지개 다리 건넌 꽃분이, 마지막 모습 공개됐다

무지개다리를 건넌 배우 구성환의 반려견 꽃분이의 생전 마지막 모습이 공개됐다.

지난달 27일 방송된 MBC TV 예능물 '나 혼자 산다'에선 강아지별로 떠난 꽃분이의 마지막 모습이 담겼다.

꽃분이. MBC TV '나 혼자 산다' 캡처

전현무를 반기는 귀여운 꽃분이의 모습에 이어 행복했던 구성환과 꽃분이의 추억이 그려졌다.

'나 혼자 산다' 제작진은 따로 멘트를 더하거나 자막 없이 꽃분이의 모습만 약 20초간 방송했다.

누리꾼들은 "'나 혼자 산다' 제작진의 따뜻한 마음이 고스란히 느껴져 눈물이 났다" 등이라고 반응했다.

꽃분이는 구성환의 '나 혼다 산다' 에피소드에 꾸준히 출연하며 시청자들의 사랑을 듬뿍 받았다.

구성환은 지난달 21일 자신의 소셜 미디어에 "이 글을 몇 번을 썼다 지웠다 하는지 모르겠다. 글을 쓰고 있는 지금도 인정하기 싫고 믿어지지 않는다. 내 딸이자 여동생 내 짝꿍 꽃분이가 지난 14일 무지개다리를 건넜다"고 적었다.

"너무 많은 사랑을 받은 꽃분이라 이번 생에 주신 사랑들 너무 감사했다고 꼭 말씀드리고 싶었다"며 "너무 착하고 애교 많았던 꽃분아, 고마웠고 미안하고 너무너무 사랑해, 우리 언젠가 꼭 다시 만나자, 그곳에서 맛있는 거 많이 먹고 친구들하고 재밌게 뛰어놀고 행복하게 놀고 있어"라고 작별 인사했다.

