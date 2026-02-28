3·1절 낮 최고 15도 ‘포근’…동해안·제주 곳곳 비나 눈 [내일날씨]

3·1절 이자 일요일인 내달 1일은 낮 최고 기온이 15도까지 오르며 평년보다 포근한 날씨가 이어지겠다. 다만 전국이 대체로 흐린 가운데, 일부 지역에는 비나 눈 소식이 예보됐다.

지난 27일 서울 낮 최고기온 15도 등 전국이 10도 이상의 따뜻한 날씨를 보인 가운데 서울 종로구 세종문화회관 인근 화단에 봄꽃이 꽃망울을 터뜨리며 봄을 재촉하고 있다. 뉴시스

28일 기상청에 따르면, 1일 아침 최저 기온은 -1∼8도, 낮 최고 기온은 7∼15도로 예상된다. 이는 전날인 28일(8∼17도)보다는 다소 낮지만, 여전히 평년 기온을 웃도는 수준이다.

특히 내륙 지역을 중심으로 큰 일교차에 주의해야 한다. 경기 동부와 강원 내륙, 전라권 내륙은 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크게 벌어질 전망이다.

낮 기온이 오르면서 강이나 호수의 얼음이 녹아 깨질 위험이 있으니 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

하늘은 전국이 대체로 흐리겠으며, 지역별로 강수 기상 상황이 다르겠다. 오전(06~09시)에는 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·산지에 비 또는 눈이 내릴 것으로 보인다. 같은 시간 경북 남부 동해안과 부산, 울산에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

오후에는 제주도에 비가 내릴 것으로 전망된다. 또한, 경남권 해안과 제주도를 중심으로는 순간 풍속 55km/h(15m/s) 내외의 강한 바람이 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전에 주의가 필요하다.

