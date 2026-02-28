검색

샤이니 민호, 쇼트트랙 금메달리스트 김길리와 밀라노서 식사 데이트

입력 : 수정 :
박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

유튜브 '최민호'
그룹 샤이니 민호가 쇼트트랙 금메달리스트 김길리와 이탈리아 밀라노에서 식사 데이트를 즐겼다. 

 

민호는 최근 자신의 개인 유튜브 채널 '최민호'에 '올림픽 MVP 쇼트트랙 2관왕 김길리를 만나다'라는 제목의 영상을 게시했다.

 

영상 속 두사람은 이탈리아 밀라노의 한 레스토랑에서 만나 식사를 하며 쇼트트랙 금메달부터 밀라노 올림픽까지 다양한 대화를 나눴다. 

유튜브 '최민호'
김길리는 이번 첫 올림픽 출전에 대해 "너무 긴장해서 몸이 연습할 때처럼 안 풀리더라. 첫 게임 뛰고 난 후에 긴장이 풀려서 다행이었다"고 소감을 밝혔다.

 

이어 쇼트트랙을 배우게 된 배경도 공개했다.

 

김길리는 "엄마 친구 딸이 롯데월드에서 피겨를 배운다고 해서 구경갔다가 나도 하고 싶다고 말해 엄마가 신청했는데 쇼트트랙이었다. 처음엔 몰랐다"고 말해 웃음을 안겼다.

 

그러자 민호는 "원래 힘이 좋았냐. 다른 선수들을 다 제끼던데"라고 물었고, 김길리는 "몸집이 작으니까 외국 선수들에게 뒤쳐지지 않으려고 웨이트 운동도 많이 하고 노력했다"고 답했다. 

유튜브 '최민호'
그러면서 김길리는 "여기와서 식사를 처음 해봤다. 맨날 선수촌에서 먹어서 첫 외식이다"라고 말했다.

 

이어 김길리는 쇼트트랙으로 수상한 금메달을 자리에서 꺼내는데, 주변에 지켜보던 사람들이 박수를 보내 훈훈한 분위기를 자아냈다. 

 

메달을 손에 들어본 민호는 "무겁다. 근데 너무 멋있다"며 감동을 표했다.


박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com 기자페이지 바로가기

