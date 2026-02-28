검색

한효주 "천주교인데 불교대학 졸업…108배도 열심히"

관련이슈 이슈플러스

입력 : 수정 :

인쇄 메일 url 공유 - +

배우 한효주가 종교와 무관하게 마음공부를 위해 불교대학을 졸업했다고 밝혔다.

 

28일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 예능 프로그램 '핑계고'에 출연한 한효주는 "2월 22일 제 생일날 공교롭게도 이번에 불교 대학교 졸업한다"고 근황을 전했다.

 

배우 한효주. 유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처
배우 한효주. 유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

그는 "원래는 천주교다. 종교를 바꾼 것은 아니고 공부를 조금 해보고 싶어서 다녔다. 한 6개월 과정"이라고 설명했다.

 

해당 교육 과정에 대해서는 "불교 이론을 배운다. 일주일 한 번씩 온라인으로 수업을 듣는다. 시험은 없다. 거의 마음공부 같은 것"이라며 "졸업식도 온라인으로 한다. 저를 위해 꽃다발을 사겠다"고 덧붙였다.

 

이날 함께 출연한 배우 한지민은 한효주가 불교대학에 입학하게 된 배경을 부연했다.

 

한지민은 "'깨달음의 장'이라고 법륜스님이 하시는 프로그램이 있다. 2009년에 노희경 작가님 때문에 하게 됐고, 효주에게도 추천했는데 더 해서 불교대학까지 하더라. 멋있었다. 명상이랑 108배도 열심히 하더라"고 말했다.

 

이에 한효주는 "그냥 뭐 이렇게 꾸준히 해보고 싶었다"고 답했다.

<뉴시스>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

초코 윤지 '상큼 발랄'
  • 초코 윤지 '상큼 발랄'
  • 아이브 장원영 '화려한 미모'
  • 정회린 '순백의 여신'
  • [포토] 카리나 '눈부신 등장'