은마아파트 화재 최초 신고자는 숨진 10대 여학생…“주소 말하며 구조요청”

지난 24일 발생한 서울 강남구 은마아파트 화재 사건의 최초 신고자는 이번 사고로 숨진 10대 여학생 김 모 양인 것으로 확인됐다.
지난 27일 더불어민주당 양부남 의원실이 입수한 119통화 녹취록에 따르면 김양은 지난 24일 오전 6시 18분쯤 최초 신고하면서 “지금 불이 났다”라고 말했다. 불이 난 집 안에서 빠져나오지 못한 채 창문 쪽에 대기하며 화재 상황을 신고한 것으로 전해졌다.
이어 주소를 묻는 말에 김양은 “대치동 은마아파트”라고 답한 뒤 구체적인 동과 호수를 묻는 말에 “몇 동이지, 어떡하냐. 죽으면 어쩌지 숨이 안 쉬어져 어떡하냐” 말했다.
그러면서 불이 어디서 발생했는지를 묻자 “모르겠다. 그냥 불이 너무 크다. 빨리 와달라”며 다급한 상황을 전달했다. 집에 몇 명 있는지에 대해선 “지금 3명”이라며 “한두 명 나온 것 같다. 빨리 와달라”라고 구조를 요청했다.
이어 오전 6시 20분쯤 김양의 가족이 신고한 것으로 보이는 녹취록에선 “언니는 어떡하느냐. 빨리 와달라”고 말했다. 해당 녹취에는 신고자가 주변인에게 “언니는 어디 갔는데 왜 안 나오냐고” 말하는 내용도 담겼다.
아울러 소방청 화재상황보고서에 따르면 화재 당시 아파트 세대 내 화재 감지기는 작동하지 않은 것으로 추정되며 발신기와 비상방송 설비만 정상 작동한 것으로 나타났다. 불은 주방 바닥 인근에서 시작된 것으로 알려졌다.
