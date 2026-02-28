로제 '아파트'·케데헌 '골든', K팝 첫 英 '브릿 어워즈' 수상 가능할까

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제와 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)'(케데헌)가 영국 대중음악 최고 권위의 시상식 '2026 브릿 어워즈(The BRIT Awards)' 개최 하루를 앞두고 K-팝이 해당 시상식에서 상을 받을 지 관심이 커지고 있다.

28일 외신 등에 따르면, 제46회 브릿 어워즈는 내달 1일 오전 5시(한국시간 기준·현지시간 2월 28일 오후 8시) 영국 맨체스터 코옵 라이브(Co-op Live)에서 열린다. 1977년 시작된 이 시상식이 약 50년 역사상 런던을 벗어나 맨체스터에서 열리는 것은 이번이 처음이다.

'블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제. AP연합뉴스

올해 국내 음악 팬에게 가장 큰 관전 포인트는 단연 K팝 아티스트들의 수상 여부다.

로제는 팝스타 브루노 마스와 협업한 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)'로 '올해의 인터내셔널 송(International Song of the Year)' 부문 후보에 올랐다. 이로써 로제는 블랙핑크 그룹과 솔로 자격으로 모두 브릿 어워즈 후보에 지명된 최초이자 유일한 K팝 아티스트라는 대기록을 썼다.

'케이팝 데몬 헌터스' 주제곡인 극 중 가상 걸그룹 '헌트릭스'(HUNTR/X)의 '골든(Golden)' 역시 로제의 '아파트'와 함께 '올해의 인터내셔널 송' 부문에 나란히 노미네이트되며 선의의 경쟁을 펼치게 됐다.

헌트릭스는 '올해의 인터내셔널 그룹(International Group of the Year)' 부문 후보로도 지명됐다. 특히 '골든'을 가창한 헌트릭스 목소리의 주인공인 이재(EJAE), 오드리 누나(Audrey Nuna), 레이 아미(REI AMI)는 이번 시상식에서 무대를 꾸민다. 브릿 어워즈 역사상 K팝 관련 퍼포먼스가 무대 위에서 펼쳐지는 것은 이번이 처음이다.

K-팝은 그간 영국의 보수적인 시상식으로 꼽히는 브릿 어워즈의 문을 꾸준히 두드려왔으나, 아직 트로피와는 인연을 맺지 못했다.

앞서 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 2021년과 2022년, 블랙핑크가 2023년에 각각 '올해의 인터내셔널 그룹' 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다. 2024년에는 한국 출신의 글로벌 DJ 겸 프로듀서 페기 구(Peggy Gou)가 '올해의 인터내셔널 송' 부문에 후보로 지명됐으나 아쉽게 고배를 마셨다.

앞서 로제의 '아파트'가 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 받고, '골든'이 '제 68회 그래미 어워즈'에서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문을 차지한 만큼 브릿 어워즈에서 수상이 가능하지 않겠냐는 예상도 나온다.

한편, 올해 브릿 어워즈에서는 올리비아 딘과 롤라 영이 최다 노미네이트를 기록하며 치열한 경쟁을 예고했다. 팝스타 해리 스타일스의 컴백 무대를 비롯해 울프 앨리스, 로잘리아 등 글로벌 스타들의 퍼포먼스도 마련된다. 시상식 실황은 브릿 어워즈 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지