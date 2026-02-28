배우 이채영, '벙커'로 영화 감독 데뷔...인공지능도 활용

영화 '벙커' 감독 데뷔 소감과 함께 배우 이채영이 함께 올린 사진 중 하나. 이채영 SNS

배우 이채영이 영화 ‘벙커’(가제)를 통해 영화감독으로 데뷔한다.

지난 27일 제작사 비아트 측에 따르면 이채영은 영화 ‘벙커’의 연출과 시나리오 작업을 맡았다고 전해진다.

제작사 비아트는 이채영과 정상화 비디오브라더스를 주축으로 꾸려진 크리에이터 그룹이다.

이날 이채영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 소감을 남기기도 했다. 그는 “자신이 정말 좋아하는 것을 향해 가는 사람들”이라며 ‘영화 ‘벙커’ 무사, 무탈을 기원합니다’라는 현수막 앞에서 찍은 단체 사진을 게재했다.

이어 “우리는 크고 작은 이야기들을 만들어 보기로 했다”며 “첫 시작, 영화 ‘벙커’로 여러분을 찾아뵙겠다. 많은 사랑과 관심 부탁드린다”고 전했다.

작품은 종말을 맞이한 지구를 배경으로, 살아남은 성훈과 혜인이 극한의 생존 공간 벙커에서 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 아포칼립스 스릴러 장르이다.

이번 프로젝트에는 일부 장면에 인공지능(AI) 기술이 도입될 예정인 것으로 알려졌다.

한편 이채영은 2007년 드라마 마녀 유희로 연예계에 데뷔했다. 이후 ‘아들 찾아 삼만리’, ‘은밀하게 위대하게’ 등 다양한 작품에 출연하며 활동을 이어왔다.

