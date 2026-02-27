러시아 “우크라 관련 후속 3자 회담 일정 논의 중”

러시아가 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국 포함 3자 협상과 관련해 회담을 계속하기 위한 논의 중이라고 타스 통신이 27일(현지시간) 보도했다.

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 브리핑에서 회담 일정과 관련한 협상과 접촉이 진행되고 있다며 “합의가 이뤄지는 대로 확정해 공지할 것”이라고 밝혔다.

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인. EPA연합뉴스

페스코프 대변인은 “형식에 있어서는 3자 회담을 이어가는 방안을 논의하고 있다”고 설명했다.

다만 협상과 관련해 우크라이나 측 입장에 중대한 변화는 없다고 페스코프 대변인은 덧붙였다.

전날 미국과 우크라이나는 스위스 제네바에서 양자 회담을 열고 전후 재건 방안을 논의했다.

이와 관련, 양국은 내달 초 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 3자 종전 협상을 개최하는 방안을 추진하고 있으며 우크라이나와 러시아의 정상회담도 모색할 것이라고 로이터 통신이 보도한 바 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화한 뒤 엑스(X·옛 트위터)에서 내달 초 제네바에서 미국, 러시아와 3자 종전 협상을 할 예정이라며 “이것이 협상을 정상급으로 격상할 기회를 만들 수 있을 것으로 기대한다”고 썼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지