갈등 유발하는 캣맘 ‘길고양이 밥자리’ 더 늘었다…‘대형화’에 ‘비위생’ 골칫거리

게티이미지뱅크

서울 시내 길고양이 중성화율이 낮아진 가운데 이른바 ‘캣맘’이 길고양이에게 먹이를 주는 밥자리도 늘어나고 대형화된 것으로 조사됐다.

캣맘은 길고양이를 자발적으로 돌보는 사람들을 지칭하는 말이다.

27일 서울시에 따르면 시내 길고양이는 9만마리에서 9만2000마리 수준으로 1㎢당 149~151마리가 서식하고 있다.

중성화율은 2023년 67.3%에서 지난해 61.3%로 6%p 낮아지면서 같은 기간 새끼고양이 비율이 5.1%에서 9.9%까지 치솟았다.

캣맘이 길고양이에게 먹이를 주는 밥자리도 늘었다. 지난해 8월에서 12월까지 서울 시내 18곳에서 조사한 결과 밥자리 수는 2023년 115개에서 120개로 증가했다. 1㎢당 길고양이 밥자리 수는 74.9곳에 달한다.

길고양이 밥그릇도 점점 커지고 있다. 2023년에는 전용 주거 지역과 녹지 지역에서 1ℓ 크기 그릇이 발견되지 않았지만 지난해 조사에서는 모든 지역에서 1ℓ 그릇이 다수 확인됐다.

문제는 밥그릇이 커지고 사료가 과잉 급여되면서 사료가 남아돌아 밥그릇에 비둘기와 쥐 등 야생 동물이 접근하고 있다는 점이다.

특히 밥그릇 없이 바닥에 먹이를 주는 곳도 있었는데, 이는 악취나 해충 유입 등 문제를 야기한다.

길고양이 밥자리는 단독주택 단지나 빌라촌 등 전용 주거 지역에 노출되는 경우가 94.8%에 달해 거주 주민들의 환경 위생에 악영향을 주고 있다.

시는 “외부로 노출되는 밥자리는 갈등을 유발하며 길고양이 학대 가능성을 높인다”고 설명했다.

그러면서 “비위생적인 길고양이 밥자리, 사료 과잉 급여, 길고양이 집 설치는 사회적 갈등 요인으로 작용할 가능성이 커 이에 대한 적극적인 관리가 필요하다”고 지적했다.

