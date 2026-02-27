“가격 인상 D-7입니다!”…교촌·bhc·롯데리아 등 미리 알린다

교촌에프앤비, 다이닝브랜즈그룹, 롯데지알에스, 비알코리아, CJ푸드빌, 제너시스BBQ, 파리크라상까지…. 우리 국민의 식탁을 책임지는 이른바 ‘국민 메뉴’ 외식 업체들이 소비자의 알 권리를 위해 27일 한자리에 모였다.

공정거래위원회는 이날 국내 주요 외식업 7개사와 함께 외식상품 가격을 인상하거나 중량을 줄일 경우, 시행일 기준으로 늦어도 7일 전에 소비자에게 미리 알리는 내용을 골자로 한 ‘가격인상 등 정보제공 협약’을 체결했다.

이번 협약은 지난해 12월 공정위가 발표한 식품 분야 ‘용량 꼼수’ 대응 방안 후속 조치다. 지속 상승하는 외식 물가에 대응하고 민생 부담을 완화하기 위해 정부와 민간이 손을 맞잡았다.

협약의 핵심은 가격 인상이나 중량 축소 사실을 일주일 전에 투명하게 공개해 소비자의 합리적인 선택과 지출 계획 수립을 돕는 데 있다. 기업 입장에서는 인상 계획을 사전에 공개하는 과정에서 여론의 검토를 거치게 되므로, 과도하거나 불합리한 가격 인상을 스스로 자제하는 효과도 거둘 것으로 기대된다.

공정위는 협약 내용을 충실히 이행하는 기업에 대해 가맹분야 공정거래협약 이행실적 평가 시 가점을 부여하는 등 정책적 지원을 아끼지 않을 방침이다. 이날 참석한 7개사 대표도 정보 제공으로 소비자의 실질적인 선택권을 보장하고 건전한 외식 생태계 조성과 물가 안정을 위해 노력하겠다고 화답했다.

주병기 공정거래위원장은 모두발언에서 참여 기업들을 일일이 언급하며 “국민 대다수가 선호하는 ‘국민 메뉴’ 기업들의 민생 어려움 해소와 기업의 사회적 책임 이행 동참에 진심으로 감사하다”고 말했다.

이어 “가격인상이나 중량축소를 미리 알린다면 소비자는 해당 기업을 신뢰할 수 있게 되고 기업의 가치는 높아진다”며 “공정위도 7개 사의 노력 뒷받침을 위해 가용 정책 수단 총동원으로 힘을 보태겠다”고 강조했다.

