독립운동가 후손, ‘위안부 모욕’ 극우 대표 구속수사 촉구

독립운동가 후손들이 일본군 ‘위안부’ 강제동원을 부정하며 소녀상을 훼손한 혐의를 받는 극우 성향 시민단체 대표의 구속 수사를 경찰에 촉구했다.

독립유공자 후손인 김원일 일송김동삼선생기념사업회 이사와 정원철 해병대예비역연대 회장, 시민 등 참석자들은 27일 오전 서울 서초경찰서에서 ‘김병헌 대표 구속 촉구를 위한 범국민 서명 제출’ 기자회견을 열었다.

독립유공자 김동삼 선생 후손인 김원일 일송김동삼선생기념사업회 이사와 정원철 해병대 예비역연대 회장을 비롯한 참석자들이 27일 서울 서초구 서초경찰서를 방문해 '김병헌 위안부법폐지국민행동 대표와 관련자 구속수사 촉구 서명서'를 전달하기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

김 이사는 지난 10일부터 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표의 구속을 촉구하는 서명운동을 벌여 4118명의 서명을 받았다고 밝혔다. 서명운동에는 김 이사를 포함해 김상옥·오운흥 선생 등 독립운동가 후손 다수가 참여했다.

김 이사는 “같은 민족으로서 고통을 겪으신 분들께 위로는 못 할망정 망언과 모욕을 일삼는 게 독립운동가분들이 바라신 모습은 아니었을 것”이라며 “양심 있는 인간이라면 생존 피해자 앞에서 최소한의 위로와 존중이 필요하지 않으냐”고 비판했다.

이어 발언에 나선 정원철 회장은 “나라가 힘이 없어서 일제에 나라를 빼앗겼고 부녀자들이 일본군의 위안부로 동원돼 수모를 겪었다”며 “역사를 왜곡해서 모욕하고 민족 정서에 반하는 행동이 계속된다는 건 잘못”이라고 지적했다.

그러면서 “법률로써 보호가 아닌 그들을 구속해 민족정서를 무너뜨리고 위안부 할머니들과 가족, 국민을 아프게 한 그들을 구속해 수사할 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.

