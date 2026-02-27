부산 찾은 한성숙 “지역 수요 맞는 정책 마련하겠다”

중소벤처기업부는 한성숙 장관이 부산에서 동남권 벤처펀드 조성과 지역 벤처생태계 활성화를 위한 현장 소통 행보를 이어갔다고 27일 밝혔다.

중기부는 이날 부산은행 본점에서 부산은행·경남은행·한국벤처투자·기술보증기금 등 4개 기관과 공동으로 ‘동남권 벤처펀드 및 벤처생태계 활성화를 위한 생산적 금융 협약’을 체결했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 27일 부산창조경제혁신센터에서 열린 ‘동남권 벤처정책·벤처투자 설명회’에서 인사말을 하고 있다. 중소벤처기업부 제공

4개 기관은 동남권 벤처기업의 성장을 지원하기 위해 △상생금융 지원 △벤처펀드 조성·운용 △벤처 생태계 확산 등을 협력하기로 했다.

이 자리에서 한 장관은 “지역 금융기관과 정책금융기관이 함께하는 체계적 지원 모델이라는 점에서 의미가 크다”며 “지역 벤처기업에 대한 투자·금융 지원을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.

중기부는 부산창조경제혁신센터에서 벤처캐피털 간담회와 동남권 벤처정책·벤처투자 설명회도 열었다.

벤처캐피털 간담회엔 △KB인베스트먼트 △인라이트벤처스 △BNK벤처투자 등 수도권·지역 운용사들이 참석해 동남권 벤처투자 활성화 방안을 논의했다.

벤처정책·벤처투자 설명회엔 △한국벤처투자 △중소벤처기업진흥공단 △기술보증기금 △창조경제혁신센터 △한국벤처기업협회 △한국벤처캐피털협회 △한국엔젤투자협회 등 7개 기관이 참여해 지원사업 1대1 상담 등도 진행했다.

한 장관은 행사 후 기술보증기금 본점과 소상공인시장진흥공단 부산교육장도 방문해 정책자금 지원 현황을 점검하고 현장 실무자들의 건의사항과 애로사항을 청취했다.

한 장관은 “동남권 벤처생태계는 수도권과 함께 대한민국 벤처생태계의 또 하나의 축으로 성장할 수 있는 잠재력이 매우 큰 곳”이라며, “중기부는 비수도권 전 지역이 각자의 성장 잠재력을 발휘할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울여 지역 수요에 맞는 정책을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

