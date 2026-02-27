李대통령 지지율, 직전 조사 보다 상승 64%…최고치 65%에 근접 [한국갤럽]

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 지지율이 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.

한국갤럽이 지난 24∼26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 지지도를 조사한 결과 응답자의 64%가 ‘잘하고 있다’고 답했다.

이 대통령의 직무수행 긍정 평가는 직전 조사 발표일인 지난 13일보다 1%포인트(p) 상승한 수치로 작년 7월 4일 취임 초기에 기록한 최고치인 65%에 근접한 수준이다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 26%로 직전 조사와 같았다. ‘의견 유보’는 10%였다.

긍정 평가 이유는 ‘경제·민생’과 ‘부동산 정책’이 각각 17%로 가장 높았다. 이어 ‘외교’(11%)와 ‘소통’(8%) 순으로 나타났다.

부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’이 15%로 가장 높았고 ‘경제·민생’(10%), ‘외교’(8%) 등 순이었다.

지역별 이 대통령의 국정 지지도는 광주·전라(82%)가 가장 높았으며 대구·경북(48%)이 가장 낮았다.

이어 서울 64%, 인천·경기 62%, 대전·세종·충청 68%, 부산·울산·경남이 61%로 조사됐다.

연령대별로는 50대(79%), 40대(76%), 60대(66%), 30대(55%), 70대 이상(54%), 18∼29세(47%) 순이었다.

이념 성향별 지지도는 진보층 89%, 중도층 68%, 보수층 42%로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당이 43%, 국민의힘이 22%를 각각 기록했다.

조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%를 기록했다. 무당층은 28%였다.

성향별로는 진보층의 72%가 민주당을 지지했으며 보수층의 51%가 국민의힘을 지지했다.

중도층의 경우 46%는 민주당, 13%는 국민의힘을 지지했다. 34%는 무당층이라고 응답했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 45.1%, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

