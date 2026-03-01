‘위례선 트램’ 2026년 말 개통 예정… 오세훈 “교통체계 혁신”

“위례선 트램 개통으로 위례신도시의 교통체계를 한 단계 높이고 지역 상권 활성화와 도시 경쟁력 강화까지 이어지는 성공 모델을 만들겠다.”

오세훈 서울시장이 27일 서울 송파구에 위치한 위례선 트램 105정거장(위례호수공원역) 건설공사 현장에서 트램에 탑승해보고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 58년 만에 다시 도입되는 전국 최초 무가선 노면전차 ‘위례선 트램’ 건설 현장을 찾아 안전성과 연계성 등을 점검하고 12월 정상 개통을 위해 서울시의 모든 행정력을 총동원하겠다고 밝혔다. 위례선 트램을 개통해 ‘교통섬’으로 불리던 위례 지역 교통체계를 개선하고 지역 상권도 활성화하겠다는 구상이다.

오 시장은 27일 오후 위례선 트램 공사가 진행 중인 위례호수공원역과 장지천교 구간 주요 시설물과 차량 내부를 점검하고 관계자들에게 시민 안전 확보와 완벽한 개통을 위해 만전을 기해달라고 주문했다.

위례선 트램은 지하철 5호선 마천역을 출발해 수인분당선·8호선 복정역과 8호선 남위례역을 잇는 총 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 공중전선 없이 차량 지붕에 탑재된 179kWh 대용량 배터리로 운행하는 무가선 방식으로 쾌적한 도시 미관은 물론 소음과 진동을 크게 줄였다. 초저상구조를 채택해 휠체어나 유모차 이용자도 평지처럼 쉽게 탑승할 수 있으며 도로 매립형 궤도로 보행 단절을 방지했다. 전방 충돌 경보장치와 하부끼임 방지장치를 설치해 안전성을 높였다. 정거장에는 열차 진출입 상태를 백색·녹색·적색으로 나타내는 ‘스마트 경관조명’을 도입했다.

위례선 트램은 2008년 위례신도시 광역교통개선대책 일환으로 민자사업으로 추진됐으나 경제성 부족 등으로 10여 년간 좌초 상태였다. 2018년 서울시 공공재정사업으로 전환한 뒤에도 추진이 더뎠는데 2021년 설계와 시공을 동시에 진행하는 ‘턴키(일괄입찰) 방식’을 도입하면서 사업이 본궤도에 올랐다.

현재 실제 노선을 운행하며 시운전과 점검을 진행 중이며 올해 4월부터 개통 전까지는 마지막 단계인 철도종합시험운행을 통해 시설물과 시스템 안정성 및 연계성 등을 종합적으로 검증할 계획이다.

위래선 트램. 서울시 제공

시는 위례선 트램 개통을 계기로 위례신도시 주민들의 이동 편의가 크게 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 마천역에서 복정역까지 약 30분가량 소요되지만 트램 운행 시에는 도로 정체 영향 없이 14분 만에 이동할 수 있다. 마천역에서 위례중앙광장까지도 기존 24분에서 8분으로 줄어든다.

상권 회복 기대감도 크다. 트램노선 약 1.5㎞ 구간에는 스트리트형 상가인 ‘트랜짓몰(Transit Mall)’을 조성해 지역 상권 활력과 걷기 좋은 거리를 함께 만들어낼 예정이다. 장지천 교량을 지나는 트램 특화 조명을 설치하고 위례호수공원 분수쇼 등 수변 경관도 조성한다.

오 시장은 “2008년 확정 후 18년의 기다림 끝에 올해 개통을 앞둔 위례선 트램이 시민의 안전하고 편안한 발이 될 준비를 차곡차곡 해 나가고 있다”며 “철도종합시험운행 기간 동안 시스템 안전성을 철저히 검증해 연말 개통에 차질 없도록 하겠다”고 말했다.

