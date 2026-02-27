[공식발표] “엥, 구단 자체 징계는 없네?” 롯데 원정도박 4인방 구단 징계 없다… 대표이사, 단장 중징계-담당 프런트 매니저 징계로 마무리

김동혁, 고승민, 나승엽, 김세민 등 이른바 롯데의 ‘원정도박 4인방’이 구단 자체 추가 징계는 받지 않는다. KBO 상벌위원회에서 내려진 징계만 받겠다는 것이다. 고승민, 나승엽 등 팀 내 핵심 전력 선수들이 포함되어 있다 보니 구단 자체 징계는 추가하지 않은 모양새다.

롯데 자이언츠 선수들 불법 게임장 출입 논란. 사진=온라인 커뮤니티 캡처

롯데는 27일 “먼저 선수단의 일탈로 인해 실망하셨을 팬 분들께 진심으로 사과드립니다”라며 “지난 23일 KBO 상벌위원회 결과 김동혁 선수는 50경기 출장 정지, 고승민, 나승엽, 김세민 선수는 30경기 출장 정지 처분을 받았습니다. KBO 상벌위원회 결과를 구단은 존중하며 이를 충실히 이행할 예정입니다”라고 공식 발표했다.

롯데는 선수들에 대한 추가 징계를 묻는 대신 구단 고위직, 프런트 수장에게 중징계를 내림과 동시에 일선 프런트 매니저에게 징계를 내리는 것으로 갈음했다. 롯데는 “선수들의 개인 일탈에 의해 발생한 사안이지만, 구단도 전지훈련지에서 발생한 불미스러운 일에 대한 책임을 통감하고 있습니다. 이에 따라 대표이사, 단장에게 중징계 조치와 함께 담당 프런트 매니저들에게도 징계 처분을 내렸습니다”라고 설명했다.

구단 전체를 대표하는 대표이사와 단장에게 중징계를 내리는 것은 그렇다쳐도 담당 프런트 매니저들에게 성인 선수들을 관리하지 못했다고 징계 처분을 내린 건 선뜻 이해가 가지 않는 처사다.

롯데는 이어 “팬들과 신뢰를 회복할 수 있도록 내부 규정 재정비를 통해 재발을 방지하겠습니다. 선수단 운영을 포함해 컴플라이언스 교육 등 모든 부문에서 미흡한 점이 없었는지 돌아보고 부족했던 부분을 강화하겠습니다”라며 “2026시즌 팬분들께 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 남은 기간 책임감 있는 모습으로 최선을 다해 준비하겠습니다. 팬분들께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 머리 숙여 사과드립니다”라고 사과의 뜻을 밝혔다.

김동혁과 나승엽, 고승민, 김세민은 지난 12일 1차 스프링캠프지였던 대만 타이난 숙소 인근에 위치한 사행성 오락실에 방문해 전자 베팅 게임을 이용했다. 이러한 사실은 온라인 커뮤니티에서 이들의 모습이 잡힌 CCTV 영상이 올라오면서 알려졌다. 이에 롯데는 지난 14일 KBO 클린베이스볼센터에 이를 신고한 바 있다,

KBO 상벌위원회는 규약 제151조 [품위손상행위]에 따라 지난해부터 총 3회에 걸쳐 해당 장소를 방문한 것으로 확인된 김동혁에게는 50경기 출장 정지, 1회 방문이 확인된 나머지 3명의 선수에게는 30경기 출장 정지 징계를 결정했다. 원정도박 4인방은 지난 14일 귀국해 근신 처분을 받고 자숙 중이다.

