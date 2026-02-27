블랙핑크, 새 앨범에 콜드플레이 크리스 마틴·'골든' 이재 협업

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)'가 3년5개월 만에 완전체로 돌아왔다. 27일 발매된 세 번째 미니 앨범 '데드라인(DEADLINE)'은 이들이 쌓아온 음악적 자장(磁場)을 한층 넓힌 결과물이다.

이번 앨범의 핵심은 2번 트랙 타이틀곡 '고(GO)'에 집약돼 있다. 영국의 세계적인 밴드 콜드플레이(Coldplay)의 크리스 마틴과 블랙핑크 멤버 로제가 공동 작곡으로 이름을 올렸다.

두 사람의 조우는 우연이 아니다. 지난해 4월 콜드플레이가 고양종합운동장에서 펼친 내한 공연 당시 로제가 게스트로 무대에 오르며 인연을 맺었다. 현재 같은 레이블(애틀랜틱 레코즈) 소속이라는 공통분모가 음악적 결실로 이어졌다. 멤버 전원이 작사에 참여해 '연대'의 메시지를 녹여냈다.

장르적 변주도 눈에 띈다. 선공개 곡 '뛰어(JUMP)'는 블랙핑크가 처음 시도하는 하드스타일(Hardstyle) 장르다. 서부 영화를 연상시키는 기타 리프와 강렬한 비트의 충돌이 인상적이다.

수록곡의 면면도 화려하다. '챔피언(Champion)'에는 넷플릭스 K팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST에 참여한 뮤지션이자 '골든'의 주인공인 싱어송라이터 이재(ejae)가 작사·작곡에 참여해 희망적인 에너지를 보탰다.

마지막 트랙 '에프엑스엑스엑스보이(Fxxxboy)'는 빈스(Vince), 쿠시(KUSH), 프로듀싱 그룹 '아이디오', 테디(TEDDY) 등 YG엔터테인먼트 출신 더블랙레이블 히트 메이커들이 의기투합해 블랙핑크의 가창력을 미니멀한 사운드로 극대화했다.

이 외에도 레트로 힙합 비트의 '미 앤드 마이(Me and my)'를 포함해 총 5곡이 담겼다.

'데드라인'은 제목과 달리, 블랙핑크가 앞으로 나아갈 방향에 한계가 없음을 증명하는 이정표와 같다.

