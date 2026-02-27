전광훈 “서부지법 난동 사태 때 자고 있었다”…첫 재판서 혐의 부인

‘서울서부지법 난동 사태’의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사는 첫 재판에서 “서부지법 난동 사태가 발생했을 때 나는 자고 있었다”며 혐의를 부인했다.

서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 27일 전 목사의 특수건조물침입교사 등 혐의 첫 공판과 보석 심문을 연달아 진행했다.

전광훈 사랑제일교회 목사. 뉴시스

전 목사는 지난해 1월19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 구속기소됐다.

구속 이후 처음으로 발언 기회를 얻은 전 목사는 “저는 새벽 3시에 자고 있었고 사태가 일어난 줄도 몰랐다”며 “교사 혐의가 성립되려면 현장에 있든 메시지를 보내야 하지 않느냐”라고 혐의를 부인했다. 그는 자신이 ‘국민저항권’을 언급하며 선동했다는 의혹에 대해서도 “비폭력 천만명이 광화문에 모여야 나라를 바로 세울 수 있다고 연설한 것”이라며 법원 난입 등을 부추긴 적이 없다고 항변했다.

조국혁신당 박은정 의원이 입수한 전 목사 공소장에 따르면 그는 윤 전 대통령 구속심사 당일에 “내가 광화문의 총사령관이다, 내 말 안 들으면 총살”, “판사님도 자기 마음대로 재판하면 안 된다. 빨리 윤 대통령을 석방시켜야 한다”고 발언했다.

전 목사의 주장을 들은 재판부는 전 목사의 교사를 받아 난동을 부린 ‘정범’의 범죄사실이 특정되지 않는다며 검찰에 “공소사실을 재검토했으면 좋겠다”고 지적했다.

재판부는 “정범별로 어떠한 범죄를 했는지, 경찰을 몇 명 폭행한 것인지도 특정해야 할 것 같다”며 “전 목사 외에 다른 사람들의 발언이 많이 보이는데 전 목사의 교사 행위와 어떤 관계가 있는지도 중요하다”고 말했다.

첫 공판 직후 이어진 보석 심문에서 전 목사의 변호인은 인대 석회화와 디스크, 심장 수술 등의 병력을 열거하며 “머리끝에서 발끝까지 성한 곳이 없고, 살아 있는 게 기적”이라고 주장했다. 반면 검찰은 보석에 반대했다.

재판부는 보석 여부에 대한 결정을 즉각 내리지 않았다. 다음 재판은 4월17일 오전 10시에 열린다.

