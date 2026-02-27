택배 '문 앞 배송' 요청했는데…배달 기사 "무릎 작살 났다" 황당 답변

문 앞 배송으로 요청한 택배를 계단에 던져두고 간 택배 기사에게 문의를 남기자 무례한 답변이 돌아왔다는 사연이 전해졌다.

26일 JTBC '사건반장'에 따르면 건물 402호에 거주하는 A씨는 문 앞 배송을 요청한 택배를 자신의 집 앞이 아닌 다른 층 계단에서 발견했고, 이와 관련해 택배 기사에게 문의를 넣었다가 황당한 답변을 받았다.

당시 택배가 도착했다는 알림을 받고 문 앞을 살펴본 A씨는 "물건이 없어서 나중에 찾아보니까 4층이 아닌 2층 계단 창가에 놓여있었다"면서 "아마 바닥에 있던 걸 누가 주워서 올려둔 것 같았다"고 전했다.

이에 A씨는 택배기사에게 문자를 보내 해당 사실을 알렸다. A씨가 "402호인데 왜 2층 계단에 (택배가) 던져져 있냐"고 묻자, 택배기사는 "문 앞 배송 원하시면 다른 업체에 시켜라. 따지지 마라. 무릎 작살 났다"는 황당한 답변을 남겼다.

A씨가 주문한 물품은 약 9㎖ 용량의 미니 고체 향수인 것으로 알려졌다. 결국 A씨는 이 사건을 업체에 민원 접수했으며, "혹시나 보복을 할까 봐 불안하다"고 심경을 밝혔다.

