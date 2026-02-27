새만금 찾은 李 “기업의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원”…지역 투자 적극 뒷받침 약속

이재명 대통령은 27일 새만금을 찾아 “기업들의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다”며 지역 투자 기업에 대한 적극적인 뒷받침을 약속했다.

이 대통령은 이날 전북 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열린 ‘새만금 로봇·수소·인공지능(AI) 시티 투자 협약식’에서 “국가와 국민이 함께 키워낸 현대자동차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “지역으로 옮겨온 기업과 임직원들이 생활에 불편을 느끼지 않도록 정주 여건을 세심하게 챙기겠다”며 “기업이 마음껏 역량을 펼치고 더 성장할 수 있도록 규제와 행정 지원의 문턱을 파격적으로 낮추겠다”고 했다.

이재명 대통령이 27일 전북 군산 새만금 컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇‧수소‧AI 시티 투자 협약식 '새만금, 지산지소형 혁신성장 거점으로 도약'을 마치고 정의선 현대자동차그룹회장과 대화를 하고 있다. 청와대사진기자단

협약식에선 이번 행사를 주관한 국토교통부 및 새만금개발청과 투자 협약에 참여하는 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 전북특별자치도, 현대차그룹이 새만금 투자와 정부 지원에 관한 상호 협약을 체결했다. 이 대통령은 “정부를 믿고, 기업 차원의 어쩌면 상당히 리스크가 있을 수도 있는 대결단을 해준 현대차그룹에 우리 국민을 대신해서 다시 한 번 진심으로 감사드린다”며 “정주영 회장께서 자랑스러워하실 것”이라고 언급했다.

또 이 대통령은 “새만금은 여의도 면적의 약 140배에 달하는 광활한 부지와 풍부한 일조량을 자랑하며 물류와 교통 인프라 또한 탄탄하게 갖춰나가고 있다”면서 “현대자동차그룹의 혁신 역량과 풍부한 자원이 합쳐진다면 새만금은 최적의 시너지를 발휘하는 기회의 땅이 될 것”이라고 내다봤다.

향후 새만금의 바람과 햇빛은 ‘친환경 그린 수소’로 전환되며, 이는 전주, 완주 등 인근 산업 단지로 공급될 예정이다. 이 대통령은 “이러한 친환경 에너지를 바탕으로 글로벌 피지컬 AI를 선도할 대규모 로봇 제조 공장과 부품 클러스터, 그리고 AI 데이터센터가 새만금에 들어선다”며 “이곳 로봇 제조 공장에서 국내 최초로 양산되는 물류·산업용 로봇은 AI 데이터센터와 연동돼 끊임없이 학습해 나갈 것”이라고 강조했다. 또 “현대자동차그룹의 이번 투자는 대한민국 인공지능, 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 확보할 뿐만 아니라 호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것”이라고 기대했다.

기업 투자에 대한 적극적인 지원책 마련도 예고했다. 이 대통령은 “큰 결단을 내려주신 정의선 회장을 비롯한 현대자동차그룹 임직원 여러분 감사드린다”며 “이번 투자가 기업의 지역 진출을 이끄는 최고의 모범 사례가 되고, 나아가 기업과 지역에 더 큰 이익으로 돌아갈 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침하겠다”고 했다. 그러면서 “새만금에서 시작된 기업의 담대한 지역 투자가 전국 곳곳에서 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 27일 전북 군산 새만금 컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇‧수소‧AI 시티 투자 협약식 '새만금, 지산지소형 혁신성장 거점으로 도약'에 참석해 국민의례를 하고 있다. 청와대사진기자단

청와대는 “이번 행사는 로봇, 수소, AI 산업을 집적하는 대규모 투자를 계기로 새만금을 첨단산업 거점이자 수소 기반 AI 미래도시로 본격 육성하기 위한 상징적 출발점이라는 의미를 지닌다”고 설명했다. 정부는 이번 투자를 통해 새만금의 풍부한 재생에너지를 기반으로 물에서 수소를 생산하는 새로운 산업 모델을 구현할 혁신적 실험장이 될 것으로 보고 있다. 또 재생에너지와 수소 기반의 산업 생태계를 통해 새만금이 명실상부한 미래 청정산업의 중심지로 도약할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

청와대는 “이번 투자 협약식이 새만금을 로봇·수소·AI 산업의 글로벌 거점으로 도약시키는 계기가 돼 대한민국 신산업 혁신의 상징적 모델로 완성될 수 있도록 지속적으로 관리·지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이 대통령은 행사장에 마련된 홍보부스를 둘러보며 수소 사회 모형, 수소연료전지시스템, 로봇 등 미래 모빌리티와 첨단기술 전시물을 살펴보기도 했다. 이 대통령은 최근 현대차그룹이 소방청에 무인 소방로봇을 기증한 사실을 언급하며 “국민의 생명과 안전을 지키는 현장에 첨단기술을 적극적으로 지원해준 데 감사하다”고 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 브리핑을 통해 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지