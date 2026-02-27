한국P&G ‘다우니’, 모델 장원영 앞세운 신규 캠페인 전개

한국P&G 다우니는 기존 스테디셀러 ‘7일간 피어나는 향수’ 컬렉션을 리뉴얼한 ‘5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제’ 6종을 선보였다고 27일 밝혔다.
이번 신제품의 핵심은 ‘재현’이 아닌 ‘재해석’이다. 다우니는 40년 이상의 경력을 지닌 베테랑 조향사들과 협업해 5성급 호텔 각 공간이 주는 이미지를 향기로 구현했다고 설명했다.
라인업은 총 6종이다. △매혹적인 잔향의 ‘미스티크’ △스파의 안온함을 담은 ‘화이트 머스크’ △깨끗한 로비 분위기의 ‘화이트 티’ △호텔 침구의 포근함을 강조한 ‘화이트 코튼’ △정원의 싱그러움을 담은 ‘스프링 가든’ △산뜻한 라운지 감성의 ‘시트러스 앤 버베나’ 등이다.
최근 건조기 사용이 보편화되면서 섬유유연제의 ‘지속력’은 중요한 선택 기준으로 떠올랐다. 고온 건조 과정에서 향이 옅어질 수 있기 때문이다. 다우니는 이번 리뉴얼 제품에 향기 고정 기술을 적용해 건조기 사용 후에도 잔향이 유지되도록 설계했다고 밝혔다.
출시와 함께 공개된 광고 캠페인에는 브랜드 모델 장원영이 참여했다. ‘뒤돌아보게 만드는 향기’를 테마로 한 영상에서 제품이 지향하는 프리미엄 이미지를 강조했다.
한국P&G 다우니 관계자는 “5성급 호텔 컬렉션은 일상 속에서도 호텔에 머무는 듯한 감성을 경험할 수 있도록 조향 기술을 집약한 제품”이라고 말했다.
