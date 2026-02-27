셰프 정호영, ‘-30㎏’ 과거 사진 화제…이경규 “어쩌다 이렇게 됐어요?”

셰프 정호영의 과거 모습이 공개돼 눈길을 끈다,

26일 코미디언 이경규의 유튜브 채널 ‘갓경규’에는 ‘백수저 정호영도 가르치다 포기한 충격적인 예림이 요리실력’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이경규는 딸 이예림의 요리 실력 향상을 위해 정호영을 초대해 요리 교실을 열었다. 그는 “내 생일날 예림이가 미역국을 끓여줬는데 정말 최악이었다”고 말했다.

“할 줄 아는 요리가 뭐가 있냐”는 이경규의 질문에 이예림은 “아무것도 없다고 보면 된다. 요즘은 밀키트가 잘 돼 있어서 요리를 배운 적이 없다. 절반은 배달음식을 먹는다”고 털어놓았다.

이에 이경규는 “요즘은 세상이 바뀌었다. 요리를 한두 가지는 필살기로 할 줄 알아야 한다”고 말하면서 정호영을 소개했다. 이예림은 정호영에게 낚지볶음과 금태 간장조림 등을 배우기로 했다.

요리 교실 진행 중 제작진은 정호영의 과거 사진을 공개했다. 사진에는 지금보다 마르고 날렵한 모습이 담겨 놀라움을 자아냈다.

이경규가 “어쩌다 이렇게 됐냐”고 묻자 정호영은 “새벽 2시까지 영업하다 보니 끝나고 피곤해서 밥을 먹고 바로 잤다”며 “또 선배가 재료의 맛을 알아야 한다며 이것저것 먹어보라고 했다. 그래서 살이 많이 쪘는데 돌아가기 쉽지 않더라”고 말했다. 그는 과거에 비해 약 30㎏가량 체중이 늘었다고 밝힌 바 있다.

정호영은 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’를 통해 얼굴을 알렸으며, 최근 넷플릭스 오리지널 ‘흑백요리사2’에서 최종 4위에 올라 화제를 모았다. 한편 이예림은 2021년 축구선수 김영찬과 결혼했다.

