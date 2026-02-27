국힘, 정원오 때리기 ‘집중’…“리틀 이재명, 못된 것만 배워”

국민의힘이 서울시장 선거 출마를 선언한 정원오 성동구청장에 대해 연일 공세의 수위를 끌어올리고 있다.

김재섭 의원은 27일 정 구청장이 업체로부터 후원을 받은 뒤 이들과 대규모 수의 계약을 체결했다는 의혹을 제기했다. 김 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “2014년, 2018년, 2022년 선거 과정에서 성동구 소재 쓰레기 처리 업체 대표들로부터 반복적으로 개인 한도 최대치의 후원을 받아왔다”며 “해당 업체들은 성동구 생활폐기물 처리 계약(2025∼2027년)을 수의 계약 방식으로 체결하며 총 357억 원대 대규모 사업을 수주했다”고 주장했다.

김 의원은 “소수의 특정 업체가 카르텔을 형성해 구청의 사업을 독점하는 전형적인 짬짜미 구조”라며 “쓰레기 업자들이 대가성 돈을 건넸다면 뇌물죄에 해당할 수 있으며 업무상 배임도 따져봐야 한다”고 말했다. 그러면서 “스스로 ‘리틀 이재명’이라 하더니 이재명 대통령한테 못된 것만 배웠나”라고 했다.

안철수 의원은 전날부터 지적한 성동힐링센터 관련 의혹 제기를 이어갔다. 안 의원은 페이스북을 통해 “정 구청장의 고향이자 농지가 있는 여수의 성동힐링센터를 두고, 정 구청장은 주민의 결정이라고 한다”면서 “전국 수백 개 폐교를 전수조사한 후 후보지를 좁히고, 구민 1만여 명의 투표로 여수가 결정됐다는 주장이다. 그러나 당시 추진 과정을 살펴보면 순서가 거꾸로 됐다”고 지적했다.

안 의원실이 공개한 성동구 자료에 따르면, 부지 선정을 위한 주민투표는 2015년 8월 10일~24일간 치러졌고, 같은 해 8월 27일 여수가 선정됐다. 안 의원은 “그런데 6개월 전인 2월 정 구청장은 구의회에 공유재산관리계획을 제출하며 현 힐링센터 위치인 여수를 특정했다”며 “8월의 주민투표 결과도 석연치 않다. 여수를 포함, 기확정 지역의 득표율만 30∼40%대로 유독 높다”고 주장했다. 그러면서 “짜고 치는 행정이 정원오식 행정의 실체인지 되묻고 싶다”고 비판했다.

