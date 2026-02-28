“부동산 궁금하면 톡하세요”…은평구, 24시간 응답 ‘부동산 민원 AI 상담 서비스’ 운영 [지금 우리 동네는]

서울 은평구민들이 다음 달부터 시간 제약 없이 부동산 민원을 인공지능(AI)으로 상담받을 수 있게 된다.

은평구는 다음 달 3일부터 ‘부동산 민원 AI 상담 서비스’를 본격 운영한다고 27일 밝혔다.

서울 은평구가 부동산 민원 상담을 24시간 제공하는 인공지능(AI) 기반 ‘부동산 민원 AI 상담 서비스’를 구축하고 다음 달 3일부터 본격 운영한다. 은평구 제공

서비스는 카카오톡 ‘은평구청 부동산정보과’ 채널에서 이용할 수 있다. 문의를 입력하면 AI 챗봇이 즉시 답변한다. 근무시간에는 담당 공무원이 1대1 채팅 상담을 병행해 상세 안내를 제공한다.

상담 분야는 △부동산중개업 개설·변경·폐업 신고 △토지거래허가 신청 △전세사기 예방·피해 지원 △부동산 거래신고(주택임대차 신고 포함) △부동산 핵심 정보 안내 등 총 6개다. 법령 개정과 주요 정책 정보도 함께 안내한다.

이번 서비스는 별도 예산 없이 직원들이 직접 기획·구축했다. 행정 효율성과 비용 절감 효과를 동시에 거둔 것은 물론 캐릭터 ‘부톡이’를 제작·활용해 주민 접근성도 높였다.

구는 상담 데이터 분석과 이용자 만족도 조사로 응답 정확도와 콘텐츠 품질을 개선할 계획이다. 법령 개정이나 처리 기준 변경 사항도 즉시 반영한다.

김미경 은평구청장은 “이번 AI 상담 서비스 도입으로 부동산 민원을 24시간 신속하게 안내할 수 있는 체계를 마련했다”며 “구민이 보다 편리하게 부동산 정보를 이용할 수 있도록 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

