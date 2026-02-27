오세훈 “반헌법은 보수 될 수 없어”…국민의힘 지도부에 결단 촉구

오세훈 서울시장이 27일 “반헌법은 결코 보수가 될 수 없다”며 국민의힘 지도부에 노선 변경을 촉구했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “국민의힘이 받아든 여론의 성적표는 참담하다”며 “지난 20일 국민의힘 장동혁 대표가 천명한 그 노선이 과연 우리 당이 나아갈 길인지 분명히 판단해야 한다”고 말했다.

오세훈 서울시장. 뉴스1

오 시장은 ‘이 당은 국민을 위해 무엇을 하고 있는가?’, ‘공동체와 약자를 위해 헌신하는 정당이 맞는가?’, ‘점진적 개혁으로 사회를 안정시켜 온 우리가 알던 보수정당이 맞는가?’라는 질문 앞에 머뭇거리는 것이 국민의힘 현실이라고 꼬집었다. 이어 “지금 바로잡지 못하면 우리는 영원히 역사의 변방으로 밀려날 것”이라며 국민의힘이 가야 할 길에 결론을 내야 할 때라고 강조했다.

그는 “보수 정치의 역사에도 허물이 있지만 민주당과 달랐던 이유는 그 허물을 직시하고 반성하며 바닥부터 다시 뛰어온 역사가 있기 때문”이라고 주장했다. 그는 “우리 당이 전두환 전 대통령의 사진을 걸지 않는 것은 단순한 형식이 아니라 헌정 질서를 유린한 세력을 끊어내겠다는 분명한 다짐이며 권력보다 헌법이 위에 있다는 선언이고 이는 과거의 유산이 아니라 오늘도 유효한 우리의 정체성”이라고 밝혔다.

오 시장은 “그런데 지금 국민의힘 지도부는 계엄을 옹호하는 극단 세력까지 품고 가자고 주장하고 있다”며 “이것은 보수의 빛나는 역사와 정통성을 스스로 허무는 행위”라고 비판했다.

오 시장은 “원칙을 잃은 보수는 모래 위에 세운 집과 같다”며 “이것은 당장 코앞에 닥친 선거만의 문제가 아니라 이재명 정권을 제대로 견제하고 정권을 되찾을 수 있느냐를 가르는, 보수의 존립이 걸린 선택”이라고 호소했다. 그러면서 “오늘이라도 당 지도부는 책임 있는 답변을 내놔야 한다”며 “역사 앞에 죄인으로 남지 않도록 부디 옳은 일을 선택해 달라”고 덧붙였다.

