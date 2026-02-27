이은형 대한건설정책연구원 연구위원, 국가유산청 기술자문위원 위촉

이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 국가유산청 국립무형유산원 본원 건립 기술자문위원회 위원으로 위촉됐다. 전문분야는 ‘건설사업관리’이며, 임기는 2029년 6월까지다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원. 대한건설정책연구원 제공

27일 대한건설정책연구원에 따르면 이 연구위원이 위촉된 이 위원회는 건설기술진흥법에 근거해 운영된다. 이 연구위원은 건립공사의 시공과 설계 변경, 향후 유지관리 과정 등에서 발생할 수 있는 단계별·분야별 기술 자문을 맡게 된다.

이 연구위원은 서울시·부산시·수원시·세종시·제주도 건설기술심의위원을 역임했으며, 충북도청·안양시·의왕시·서울 관내 7개 자치구 건축위원회 위원 등을 맡아왔다. 경기도를 포함한 12개 지자체에서 경관위원으로 활동하는 등 건축·경관·도시계획·교통 분야 전반에 걸쳐 활동해왔다.

이 밖에도 부산도시공사, 충북개발공사, 경기도시공사, 강원도개발공사, 전남개발공사, 시흥도시공사, 성남도시개발공사, 군포도시공사, 한국자산관리공사(캠코), 한국철도공사(코레일), 국가철도공단, 한국해양관리공단 등 국가·지방 공공기관과 공기업의 투자심의·자문위원으로 활동했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지