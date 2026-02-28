“사통팔달”…충북 음성 용산산업단지 상업용지 ‘분양’

사통팔달의 교통망이 강점인 충북 음성군 용산산업단지 지원∙상업용지 선착순 분양이 시작됐다.

27일 음성군에 따르면 용산산업단지 산업용지 100% 분양을 기록했다. 또 기업 착공이 본격화하자 산단 내 상업시설에 대한 수요와 문의도 급증하고 있다. 단지 내 고용인원은 약 2268명으로 예상되고 공동주택 용지에는 1580세대가 입주 예정이다.

충북 음성군 음성읍 용산리 일원에 조성한 용산산업단지 조감도. 음성군 제공

용산산단은 음성읍 용산리 일원 104만774㎡(약 31만평) 규모로 2020년 조성을 시작해 2024년 준공됐다. 유한양행과 일양약품 등 국내 대기업들이 들어설 예정이어서 대외적 경쟁력이 한층 강화됐다.

군은 지원∙상업용지를 선착순으로 분양 중이다. 산단 근로자와 공동주택 입주민을 배후에 둔 핵심지역으로 일명 ‘항아리 상권’으로 생활편의시설과 근린상업시설 수요가 이어질 전망이다.

용산산단은 사통팔달의 교통망을 자랑한다. 평택제천고속도로 음성 나들목과 서충주 나들목이 10분 이내 거리에 있다. 중부고속도로 대소분기점과 중부내륙고속도로 충주분기점과도 인접했다. 여기에 청주공항과 KTX 오송역, 평택항 등에도 1시간대 접근할 수 있다.

군 관계자는 “용산산업단지는 조성이 완료되고 기업 입주가 본격화하는 단계”라며 “상업용지 공급을 통해 산업∙주거∙상업 기능이 결합한 충북 북부 핵심 산업벨트로 육성해 나가겠다”고 밝혔다.

