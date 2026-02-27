‘연대생’ 브래드 피트 아들도 이름에서 아버지 성 버렸다

할리우드 스타 브래드 피트와 안젤리나 졸리의 아들 매덕스가 공식 활동명에서 아버지의 성을 제외한 것으로 전해졌다.

26일(현지시간) 연예 매체 피플의 보도에 따르면, 매덕스는 어머니 졸리가 주연을 맡은 영화 ‘쿠튀르’에 조감독으로 참여하며 크레딧에 기존의 ‘매덕스 졸리-피트’가 아닌 ‘매덕스 졸리(Maddox Jolie)’로 이름을 올렸다.

브래드 피트. 연합뉴스

그는 지난해 9월 토론토 국제영화제(TIFF) 상영 당시 제작 노트에도 이미 매덕스 졸리라는 이름을 표기한 바 있다. 이는 2024년 영화 ‘마리아’ 참여 당시만 해도 매덕스 졸리-피트를 사용한 것과 대비된다.

졸리와 피트는 장남 매덕스를 포함해 여섯 자녀를 뒀다. 이들 가운데 일부는 이미 아버지의 성을 사용하지 않고 있다. 딸 샤일로는 만 18세가 되자 법원에 성 변경을 신청해 법적으로 샤일로 졸리가 됐고, 자하라와 비비안 역시 공식 활동에서 피트를 제외한 이름을 사용했다.

현재 샤일로를 제외한 자녀들이 법적으로 개명 절차를 마쳤는지는 확인되지 않았다. 다만 공식 크레딧에서 ‘피트’를 삭제한 것은 부친과의 거리두기라는 해석이 나오고 있다. 피플은 앞서 소식통을 인용해 “아이들과의 거리감을 실감하는 일이 피트에게는 쉽지 않을 것이다. 그는 여전히 자녀들을 사랑하고 그리워한다”고 전했다.

안젤리나 졸리(오른쪽)와 아들 매덕스 졸리. 연합뉴스

졸리와 피트는 2016년 결별 이후 양육권과 재산 분할 등을 둘러싼 법적 분쟁을 이어왔으며, 2024년 말 이혼 절차를 마무리했다.

한편 매덕스는 졸리가 피트와 결혼하기 전 캄보디아에서 입양한 장남이다. 그는 2019년 연세대학교 언더우드국제대학 생명공학 전공으로 입학해 눈길을 끌었으나, 코로나19 팬데믹 기간에 휴학하고 미국으로 돌아간 이후 복학 소식은 전해지지 않았다. 현재는 할리우드에서 영화 관련 활동을 이어가고 있다.

