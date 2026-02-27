힐러리 “엡스타인 만난 기억 없어…트럼프는 왜 안 부르나”

“나는 엡스타인을 만난 기억이 없고, 그의 비행기를 탄 적도 없다.”

힐러리 클린턴 전 미국 국무장관. AP연합뉴스

미성년자 성착취범인 제프리 엡스타인 스캔들 관련 미 의회 증언에 나선 힐러리 클린턴 전 미국 국무부 장관이 자신을 둘러싼 의혹에 대해 전면 부인했다.

클린턴 전 장관은 26일(현지시간) 뉴욕주에 있는 자택 인근 공연예술센터에서 열린 연방하원 감독위원회의 비공개·녹화 증언(deposition)에서 자신은 엡스타인의 범행에 대해 아는 바가 없으며, 도널드 트럼프 대통령도 증언대로 불러야 한다고 주장했다.

클린턴 전 장관은 엑스(X)를 통해 사전에 공개한 모두발언에서 “난 여러분의 조사에 도움이 될 지식이 없다”며 “그걸 알면서도 트럼프 대통령의 행위로부터 관심을 돌리고, 정당한 해명 요구에도 그것을 덮기 위해 내게 증언을 강요했다”고 지적했다.

그러면서 “나는 엡스타인을 만난 기억이 없다. 그의 비행기를 탄 적도 없다”며 “그의 섬이나 집, 또는 사무실을 방문한 적도 없다”고 강조했다.

클린턴 전 장관은 이어 “이 위원회가 엡스타인의 인신매매 범죄에 대한 진실을 파악하는 데 진지하다면, 현직 대통령의 관여 여부에 대해 (그의) 언론과의 즉석 문답에 의존하는 대신, 그가 엡스타인 파일에 수만 차례 등장하는 것에 대해 직접 질문해야 한다”고 꼬집었다.

또 공화당의 주도 아래 자신과 남편인 빌 클린턴 전 대통령을 소환한 데 대해 “마구잡이식 수색”이라고 비판하면서 “무엇이 억제되고 있는가. 누가 보호되고 있는가. 그리고 왜 은폐되고 있는가”라며 ‘엡스타인 파일’을 투명하게 공개할 것을 촉구했다.

클린턴 전 장관과 지지자들은 트럼프 대통령이 2016년 첫 대선에서 맞붙었던 자신을 정치적으로 탄압하고 망신 주기 위해 공화당을 통해 의회 증언대에 세웠다고 보고 있다.

빌 클린턴 전 대통령도 27일 하원 감독위 증언대에 선다. 민주당에선 비공개가 아닌 언론 공개 방식을 요구하고 있다. 전직 대통령과 전직 영부인이 이처럼 의회 소환을 받고 증언대에 서는 것은 미 역사상 처음이다.

클린턴 전 대통령은 지난 2024년 회고록에서 엡스타인의 범행에 대해 “전혀 눈치채지 못했다”, “그는 많은 사람에게 상처를 줬지만, 난 그것에 대해 아무것도 몰랐다”고 밝힌 바 있어, 이번에도 같은 주장을 펼 것으로 예상된다.

클린턴 전 대통령은 지난해 12월 일부 공개된 엡스타인 파일에서 엡스타인의 과거 연인이자 성범죄 공범인 길레인 맥스웰과 함께 실내 수영장에서 수영을 즐기거나, 얼굴이 가려진 한 여성의 허리 쪽에 팔을 두른 채 친밀한 자세로 앉은 사진 등이 공개됐다. 다른 여성과는 욕조에 함께 들어가 있는 모습도 사진에 담겼다. 파일을 공개한 법무부는 얼굴이 가려진 사람은 엡스타인의 성범죄 피해자라고 밝혔다.

클린턴 전 대통령 부부는 당초 자신들에 대한 소환이 정치·이념적 공격이라며 불응했지만, 의회 모독 혐의로 고발될 상황에 몰리자 이달 초 증언에 응하겠다고 입장을 바꿨다.

