李대통령, 3월 1∼4일 싱-필리핀 국빈 방문…AI 등 미래 유망 분야 협력 다지기

이재명 대통령이 다음달 1∼4일 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다. 이번 국빈 방문을 통해 인공지능(AI)·원전 등 미래 유망 분야에서의 협력을 강화한다는 계획이다.

강유정 청와대 대변인은 27일 “이 대통령은 3월1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬 등 일정을 가질 예정”이라고 밝혔다.

지난 1월 6일 중국을 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 상하이 푸동 공항에 도착해 공군 1호기에서 내리며 환영객에게 인사를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 양국이 공동으로 개최하는 AI 분야 경제 교류를 위한 회의인 ‘AI 커넥트 서밋’에도 참석해 양국의 미래 리더 및 관련 분야 종사자들과 대화를 나눌 예정이다.

강 대변인은 “싱가포르는 역내 자유무역 질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브”라며 “양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI·원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것”이라고 설명했다. 앞서 양국은 지난해 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다.

이 대통령은 싱가포르에서의 일정을 마친 뒤 3일에 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 갖고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화한다.

강 대변인은 “필리핀은 우리나라가 동남아시아에서 최초로 수교하고, 아시아 국가 가운데 최초이자 최대 규모로 한국전쟁에 파병한 전통적 우방국”이라며 “특히 한-필 정상회담이 개최되는 3월3일은 수교 77주년이 되는 뜻깊은 날”이라고 전했다. 이어 “양국은 이번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

청와대는 이번 순방을 계기로 강화된 이 대통령과 싱가포르·필리핀 두 정상 간 유대 및 신뢰를 토대로 향후 전략적 협력을 촉진해 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출해낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

강 대변인은 “올해 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 의장국인 필리핀과 내년 아세안 의장국인 싱가포르에 대한 양자 방문은 지난해 한-아세안 정상회의에서 천명한 ‘CSP 비전’을 구체화하고 본격적으로 이행하는 데에도 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라고 설명했다. CSP 비전은 ‘꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)’를 지향한다는 우리 정부의 대(對)아세안 외교 비전이다.

