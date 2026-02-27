AB6IX, 27일 오후 6시 선공개곡 ‘So Sweet (0522)’ 발표

그룹 에이비식스(AB6IX)가 27일 오후 6시 새 정규 앨범의 선공개 곡 ‘소 스위트(So Sweet) (0522)’을 공개한다고 소속사 브랜뉴뮤직이 밝혔다.

다음달 16일 발매 예정인 정규 3집 ‘세븐 : 그림슨 호라이즌(SEVEN : CRIMSON HORIZON)’의 선공개 곡 ‘소 스위트 (0522)’는 사랑에 빠진 설렘과 일상의 달콤함을 담은 어쿠스틱 팝 곡이다.

서로의 곁에서 천천히 쌓여가는 사소한 순간들이 주는 행복을 부드럽고 따뜻한 감성으로 풀어냈다.

특히 멤버 이대휘, 박우진이 작사에 참여해 팬들을 향한 감정을 노랫말로 진솔하게 담아냈다.

발매에 앞서 지난 26일 공개된 커버 이미지는 노을 진 도시의 하늘 위에 에이비식스 로고를 별자리처럼 수놓았다.

몽환적이면서도 설렘 가득한 분위기가 곡의 감성과 맞닿아 있어 팬들의 기대감을 한층 끌어올린다.

에이비식스는 이번 선공개 곡 발매를 시작으로 콘셉트 포토, 트랙리스트, 무드 필름, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 티징 콘텐츠들을 순차적으로 공개할 계획이다.

