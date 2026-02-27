검색

李대통령 “투기용 1주택도 보유보다 매각이 유리한 상황 만들겠다”

이강진 기자 jin@segye.com

이재명 대통령은 “정책 수단을 총동원해 다주택자는 물론 주거용 아닌 투자·투기용 1주택자도 보유보다 매각이 유리한 상황을 만들 것”이라고 밝혔다.

 

27일 청와대에 따르면 이 대통령은 전날 밤 엑스(X)에 “통상적 주거는 적극 보호하되 주택을 이용한 투자·투기는 철저히 봉쇄되도록 설계할 것”이라며 이같이 적었다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.   연합뉴스
이 대통령은 세밀한 정책을 예고했다. 이 대통령은 “각종 규제와 부담은 실주거용 1주택을 기본으로 주거 여부, 주택 수, 주택가격수준, 규제내역, 지역특성 등에 따라 세밀하게 가중치를 주겠다”며 “초고가 주택은 선진국 수도 수준의 상응하는 부담과 규제를 안게 될 것”이라고 강조했다.

 

이 대통령은 5월9일을 끝으로 종료되는 다주택 양도세 중과 유예와 관련해서는 “이재명정부는 강력한 금융, 세제, 규제를 통해 5월9일이 지난 후에도 다주택자들이 양도세 중과를 감수하고 매각하는 것이 이익(버틴 것이 더 손해)인 상황을 만들 것이다. 또 그렇게 할 수밖에 없다”고 강조했다.

 

이 대통령은 “정부의 권위는 신뢰와 일관성에서 나온다”며 “정부의 안정적 운영, 정부 정책의 권위와 신뢰를 위해서라도 5월 9일 이전에 매각한 다주택자보다 버틴 다주택자가 유리하도록 방치할 수는 없다”고 했다. 또 “5월9일이 지났는데 제대로 된 대책을 세우지 않아 매각한 것보다 버틴 것이 더 유리하게 되면 매각한 사람은 속았다고 저와 정부를 욕할 것이고, 버틴 사람은 비웃을 것이며, 부동산 시장은 걷잡을 수 없이 흔들릴 것”이라면서 “이렇게 되면 국정을 제대로 이끌어 갈 수 없다”고 적었다.

 

다주택자들을 향해선 “5월9일이 지나면 매물이 잠길 것이라거나 일부 다주택자들이 버텨보겠다고 한다는 말이 있다. 버티는 건 각자의 자유”라면서도 “잠긴 매물은 질식할 것이고, 버티기는 더 큰 부담을 안길 것”이라며 다주택 해소를 재차 권장했다. 이 대통령은 “국민의 눈높이에서 규칙을 지키고 정부 정책을 따른 사람이 손해 보지 않도록, 정부 정책에 역행하고 규칙을 어긴 이가 이익을 얻지 못하도록 하는 것이 대한민국 정상화의 핵심”이라고 밝혔다.


이강진 기자 jin@segye.com 기자페이지 바로가기

