전현무, 임영웅 사진 빼곡한 맛집에 "영웅 씨가 사장님 인생을 바꿔놨군요"

가수 임영웅. 한윤종 기자

방송인 전현무가 가수 임영웅 사진으로 도배된 식당을 마주해 놀라움을 금치 못한다.

27일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획3' 20회에서는 전현무와 곽튜브(본명 곽준빈)가 배우 이규형과 함께 행운의 포춘 먹트립 두 번째 장소인 춘천으로 떠난다.

이날 세 사람은 숨은 한우 제비추리부터 두부 요리, 순대국집까지 한국인의 입맛을 저격하는 식당들을 찾아 나선다.

먼저 춘천에 도착한 전현무와 곽튜브는 배우 하정우가 강추한 순대국 맛집부터 찾게 되는데, 도착한 가게 내부는 '트로트 황제' 임영웅의 사진으로 가득해 시작부터 놀라움을 안긴다.

전현무는 식당에 자초지종을 묻고 사장님의 뜻밖의 힘든 개인사를 듣게 된다. 가슴 먹먹해지는 분위기가 조성되자, 전현무는 "영웅 씨가 사장님 인생을 바꿔놨군요"라고 말하며 사장님에 즉석으로 임영웅을 향한 영상편지를 제안한다.

임영웅과 순대국집 사장님 사이에 어떤 사연이 있는지 관심이 모이는 가운데, 이날의 '먹친구' 이규형과 상봉한 두 사람은 한우 제비추리 맛집으로 장소를 옮긴다.

전현무는 "대학 동기중에 조인성 씨가 있다던데?"라고 질문을 던지고 이규형은 "인성이 형이랑 (신)민아랑 동기다"라며 "군대 휴가를 나와서 모이면 인성이 형이 전부 계산한다. 자리에서 먼저 빠져야 할 때도 돈을 쥐어주고 갔다"며 조인성의 미담을 공개한다.

또 "인성이 형이 같은 기수(대학)에 있어 큰 힘이 됐다. 나의 롤모델"이라며 고마운 마음도 내비친다.

연기파 배우 조우진, 김성균과 대학로 연극 생활을 같이 했다는 이규형은 "22살 때부터 뮤지컬을 시작했고 당시 월급이 15만원 정도 됐다. 교통비도 안나오더라"고 힘들었던 시절도 고백한다.

"지금도 뮤지컬을 못 떠나는 이유가 있냐"는 전현무의 질문에는 "같은 연기를 해도 매번 다르다. 안 지겹다"는 답변을 내놓으며 천상배우임을 인증한다.

한편, 전현무가 순댓국집에서 임영웅을 향해 영상편지를 띄운 배경은 27일 오후 9시 10분 MBN·채널S 예능 '전현무계획3'에서 확인할 수 있다.

