3년5개월의 기다림…블랙핑크, 되돌릴 수 없는 최고의 순간들

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)'가 27일 오후 2시(한국시간) 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'으로 돌아온다. 대규모 월드투어로 글로벌 영향력을 확장한 데 이어, 2022년 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)' 이후 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 신보인 만큼 업계의 기대가 크다.

블랙핑크. 사진=YG엔터테인먼트 제공

◆되돌릴 수 없는 최고의 순간…용기와 연대의 타이틀곡 '고(GO)'

이번 앨범 '데드라인'은 '되돌릴 수 없는 블랙핑크 최고의 순간들'과 '그 최고의 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재'를 담아냈다. 다채로운 스타일과 장르를 넘나드는 5개 트랙으로 한계 없는 음악적 진화를 증명한다.

타이틀곡 '고(GO)'는 블랙핑크의 긍정적이고 자신감 넘치는 에너지를 터트리는 곡이다. 강렬한 사운드 구성과 중독성 넘치는 멜로디가 조화를 이루며, 거침없는 단체 구호 "블랙핑킬 메이크 야(Blackpink'll make ya)"를 통해 네 멤버가 외치는 용기와 연대의 메시지를 전한다. 이 외에도 하드 스타일 기반의 EDM '뛰어(JUMP)', 레트로 힙합 비트의 '미 앤드 미(Me and my)', 희망적인 응원가 '챔피온(Champion)', 감성적인 음색이 돋보이는 '에프엑스엑스엑스보이(Fxxxboy)' 등 총 5곡이 수록됐다.

◆박물관에 쏟아진 팝의 파동…K팝이 증명한 우아한 '힙트레디션'

컴백을 앞둔 블랙핑크의 행보는 단순한 음악 방송을 넘어선 문화적 이벤트로 확장됐다. 전날 국립중앙박물관 1층 '역사의 길'에서는 블랙핑크의 상징색인 분홍빛 물결 속에서 신보 사전 청음회가 열렸다. 국립중앙박물관이 외부 브랜드와 협업해 공간을 개방한 것은 이번이 처음이다.

1600년의 침묵을 품은 8미터 높이의 디지털 광개토대왕비 위로 신곡 '고'의 거대한 파동이 쏟아지는 낯설고도 아름다운 경이가 연출됐다.

멤버들은 다국어(한국어·영어·태국어) 오디오 도슨트로 직접 나서 반가사유상과 백자 달항아리 등 국보급 유물을 해설하며 글로벌 팬덤을 우리 전통 유산의 깊은 결 속으로 안내한다. K팝 최정상 아티스트가 전통을 가장 새롭고 독보적인 개성으로 수용하는 '힙트레디션(Hip Tradition)'을 주도하는 것은 주류 문화의 방향성을 제시하는 유의미한 발자취로 평가된다.

◆전 세계 아티스트 최초 '유튜브 1억 명'…압도적인 글로벌 제국

완전체 귀환이 지니는 파괴력은 숫자가 먼저 증명했다. 블랙핑크는 지난 20일 채널 개설 9년 8개월 만에 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억 명을 돌파, '레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈'를 거머쥐었다. 누적 조회수 412억 회, 10억 뷰 이상 영상만 9개에 달한다.

이는 잦은 매체 노출 대신 퀄리티 높은 압도적 콘텐츠로 글로벌 팬덤의 충성도를 끌어올린 '희소성의 미학'과, 명품 브랜드 앰버서더로서 패션·라이프스타일을 선도하는 멤버들의 다국적 정체성이 결합된 완벽한 쾌거다.

YG엔터테인먼트 측은 "대규모 월드투어의 숨 가쁜 여정 속에서도 오랜 시간 공을 들여 완성도를 끌어올렸다"며 "네 멤버의 음악적 역량과 팀으로서의 시너지를 집약한 결과물임을 확신한다"고 자신감을 내비쳤다.

