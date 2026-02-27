[속보] 쿠팡 김범석 의장 첫 육성 사과 “심려 끼쳤다”

김범석 쿠팡Inc 의장이 지난해 말 일어난 대규모 개인정보 유출 사태에 “심려를 끼쳐드렸다”며 대해 육성으로 사과했다.

쿠팡 본사의 모습. 뉴시스

김범석 쿠팡Inc 의장은 27일 4분기 실적 발표 후 열린 콘퍼런스콜에서 이번 사태와 관련해 “이번 일로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 사과드린다”고 말했다.

이어 “쿠팡이 지금까지 만들어온 모든 것은 ‘고객 감동’이라는 단 하나의 목표”라며 "고객은 우리가 존재하는 유일한 이유이며, 고객 신뢰를 얻기 위해 매일 같이 노력하고 있다”고 설명했다.

그러면서 그는 쿠팡에서 고객 기대에 부응하지 못하는 것보다 심각한 일이 없다”며 “더 나은 모습을 보여드려야 한다는 것을 잘 알고 있으며, 반드시 그렇게 하겠다”고 강조했다.

개인정보 유출 사태 이후 김 의장이 육성으로 사과의 뜻을 전한 건 이번이 처음이다. 그는 지난해 12월 사과문을 통해 “많은 국민들이 실망한 지금 상황에 참담함을 금할 수가 없다”며 “세계 최고 수준의 사이버 보안 체계를 구축하겠다”고 밝힌 바 있다.

한편 쿠팡Inc의 지난해 4분기 매출은 전년 동기 대비 11% 늘어난 12조8103억원을 기록했다. 개인정보 유출 여파에도 3년 연속 흑자를 기록했지만 성장세가 둔화돼 기대를 모았던 연매출 50조원의 벽은 넘지 못했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지