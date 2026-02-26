단팥빵·식빵 가격이 주르륵…대통령 한마디에 파바·뚜쥬 '파격 인하' [수민이가 환영해요]

국내 대표 제빵 프랜차이즈인 파리바게뜨와 뚜레쥬르가 빵과 케이크 등 일부 제품 가격을 내린다. 빵·케이크 가격 인하는 정부의 제당·제분업계 담합 조사로 관련 기업들이 설탕과 밀가루 가격을 내린 후 처음이다.

파리바게뜨는 빵과 케이크 등 제품 11종의 가격을 다음 달 13일 인하한다고 26일 밝혔다.

빵류는 6종을 대상으로 100원에서 최대 1000원까지 가격을 낮춘다. 단팥빵, 소보루빵, 슈크림빵은 나란히 1600원에서 1500원으로 조정되며, 홀그레인오트식빵은 4200원에서 3990원으로 인하된다.

인기 캐릭터 케이크 5종은 최대 1만원 인하된다. 헌트릭스 골든 케이크는 3만9000원에서 2만9000원으로, 소다팝 케이크는 3만3000원에서 2만5000원으로 각각 조정된다.

파리바게뜨는 다음 달 중 1000원 짜리 가성비 크루아상도 출시할 계획이다.

파리바게뜨는 관계자는 “지속적인 비용 상승으로 어려움이 있지만 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다”고 말했다.

서울 뚜레쥬르 매장. 뉴시스

파리바게뜨의 결정 이후 2시간 만에 경쟁사인 뚜레쥬르도 가격 인하를 발표했다.

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 이날 빵과 케이크 등 17종의 공급가를 평균 8.2% 내린다고 밝혔다.

뚜레쥬르의 주요 상품인 ‘단팥빵’과 ‘마구마구 밤식빵’ 등 빵류 16종의 권장소비자 가격은 다음달 12일부터 개당 100∼1100원 내려간다. 삼립도 제품 가격 인하를 검토 중이다.

제빵업체 등이 제품 가격을 내린 것은 설탕과 밀가루 가격이 떨어졌기 때문이다. 최근 제당·제분사에 대한 검찰과 공정거래위원회의 수사·조사가 담합으로 결론이 나자 업체들은 설탕과 밀가루 가격을 약 5%씩 내렸다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 24일 청와대에서 국무회의를 주재하며 “설탕값이 내렸으면 설탕을 쓰는 다른 상품들도 내리겠다”며 “설탕값은 내렸는데 설탕을 쓰는 상품은 그대로 (가격을) 유지해서 소비자들은 혜택도 없이 공정위가 열심히 한 결과를 업체들이 독식하게 하면 안 된다”고 강조했다.

주병기 공정거래위원회 위원장도 지난 23일 담합 혐의가 불거진 밀가루 가격에 대해 “한 10% 이상은 하락하는 게 맞는 것 같다”고 언급한 바 있다. 공정위는 CJ제일제당, 대한제분 등 제분 7사에 대해 가격 재결정 명령을 내릴지를 전원회의에서 심의할 예정이다.

