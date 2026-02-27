롯데·현대, 인천공항 면세점 사업자 선정

인천국제공항 출국장 면세점 신규 사업자로 롯데면세점과 현대면세점이 선정됐다.

인천국제공항 제2여객터미널 면세점에서 출국자들이 쇼핑을 하고 있다. 뉴스1

관세청 보세판매장 특허심사위원회는 26일 회의를 열고 인천공항 면세점 DF1(향수·화장품) 구역 낙찰자로 롯데면세점을, DF2(주류·담배) 구역 낙찰자로 현대면세점을 선정했다고 밝혔다. 사업 기간은 영업 개시일로부터 약 7년 후인 2033년 6월30일까지이며, 최대 10년까지 계약 갱신 청구가 가능하다.



롯데면세점은 이번 신규 사업자 선정으로 2023년 6월30일 터미널2 주류·담배 매장 영업 종료 이후 약 2년9개월 만에 인천공항에서 운영을 재개하게 됐다. DF1 구역은 총 면적 4094㎡ 규모로 15개 매장으로 구성된다. 롯데면세점은 해당 구역 운영을 통해 연간 6000억원 이상의 매출 증대 효과를 기대하고 있다.



현대면세점은 현재 인천공항 제1·2여객터미널에서 명품·패션·잡화를 취급하는 DF5·DF7 구역을 운영 중이다. 이번에 화장품·향수·주류·담배 품목을 취급하는 DF2 구역까지 확보하면서, 인천공항 면세 사업자 중 유일하게 총 3개 구역을 운영하게 됐다. 현대면세점은 인천공항에서 연간 약 1조1000억원의 매출을 올릴 것으로 보고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지