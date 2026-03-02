“텅 빈 쌀통에서 71억”…조정석·남궁민·안보현, 공사장 전전한 배우들의 ‘훈장’

화려한 조명 아래 서는 스타들에게도 당장의 생계를 걱정하며 밤잠을 설치던 시절이 있었다. 배우 조정석, 남궁민, 안보현이 그렇다. 현재 수백억원에서 수천억원대의 자산 가치를 지니는 것으로 평가받는 이들이 일궈낸 부는 지독한 밑바닥으로 다시는 돌아가지 않겠다는 의지의 산물이자, 자신을 믿어준 소중한 사람들을 지키기 위해 쌓아 올린 든든한 안식처가 됐다.

독한 결핍을 뚫고 올라온 ‘역전의 아이콘’ 조정석, 남궁민, 안보현. 세계일보 자료사진

■ “마이너스 통장과 텅 빈 쌀통”…가장의 눈물로 일군 조정석의 71억

배우 조정석의 성공 뒤에는 가족을 홀로 책임져야 했던 청년 가장의 절박함이 있었다. 그는 2021년 1월 4일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 아버지를 일찍 여의고 실질적인 가장이 되어야 했던 시절을 회상했다. 당시 그는 생계유지 곤란 사유로 군 면제를 받을 만큼 경제적 벼랑 끝에 서 있었다. 그는 “당장 내일 먹을 쌀을 걱정해야 했고, 마이너스 통장으로 하루하루를 버텼다”며 가혹했던 가난을 고백했다.

특히 그는 생활고 해결을 위해 건설 현장 알바를 비롯해 다양한 육체노동을 전전하며 가족의 생계를 책임졌던 것으로 알려졌다. 절망 속에서도 배우의 꿈을 포기하지 않고, 어머니와 좁은 방에서 내일의 생계를 걱정하며 흘렸던 눈물은 그를 단단하게 만든 밑거름이 됐다. 최근 그가 서울 대치동 건물을 매각하며 거둔 71억원의 시세 차익은, 가장 힘들었던 순간에도 가족에 대한 책임감을 놓지 않았던 청년 가장이 맺은 결실이다. 그가 마련한 보금자리는 단순한 부동산 거래를 넘어, 한 남자의 인생을 건 역전승이자 가족을 지켜낸 훈장이다.

생계 걱정하던 청년 가장에서 빌딩 매각으로 71억원 시세 차익을 거둔 자산가가 된 조정석. 세계일보 자료사진

■ “촬영장서 듣던 날 선 폭언”…남궁민이 10년 무명을 견딘 비결

‘대상 배우’ 남궁민에게도 단역 시절의 서러운 기억은 선명하다. 그는 2021년 9월 17일 MBC ‘나 혼자 산다’와 각종 시상식 수상 소감을 통해 무명 시절의 수모를 언급했다. 촬영 현장에서 감독에게 공개적으로 욕설을 듣거나 “연기를 그만두라”는 차가운 조롱을 듣는 것이 일상이었다. 특히 경제적으로 어려웠던 시절, 생계를 위해 건설 현장 등을 전전하며 일용직으로 일했던 경험은 그를 더욱 단단하게 만들었다. 그는 “감독님이 나에게 가했던 날 선 폭언들과 힘든 현장 경험들이 오히려 나를 깨웠다”고 털어놨다.

당시의 수모를 일기장에 기록하며 오히려 집념을 불태웠고, 거친 말을 듣고 돌아온 날에도 대본에 빼곡히 적어 내려간 오답노트는 그를 독보적인 배우로 성장시킨 토대가 됐다. 무명 시절 겪었던 가난의 기억은 이제 성수동의 50억원대 아파트라는 열매로 돌아왔다. 무시당하던 단역 배우에서, 현재는 스태프들에게 사비로 해외 포상 휴가를 선물하는 든든한 선배가 된 그의 모습은 집념이 일궈낸 진정한 보상이라 할 수 있다. 결국 그가 쌓아 올린 부는 단순히 돈의 가치를 떠나, 자신을 증명하기 위해 견뎌온 10년 세월에 대한 노력의 결실인 셈이다.

10년 넘는 무명 시절의 조롱과 폭언을 실력으로 검증해낸 남궁민의 대상 수상 순간. MBC ‘연기대상’ 화면 캡처

■ “화보 찍고 달려간 건설 현장”…안보현의 정직한 땀방울

배우 안보현의 청춘은 건설 현장의 먼지와 차가운 새벽 공기 속에 있었다. 그는 2020년 3월 27일 MBC ‘나 혼자 산다’에서 모델 활동 중에도 생계가 막막해 상하차 알바와 택배 및 신문 배달을 병행했던 사연을 전했다. 세련된 화보를 찍고 돌아오는 길에도 그는 새벽 공기를 가르며 택배 물건과 신문 뭉치를 던져야 했다. 신림동의 보증금 40만원, 월세 25만원짜리 단칸방에서 버티던 시절이었다.

배우로 이름을 알린 뒤에도 시련은 멈추지 않았다. 그는 2024년 1월 16일 SBS ‘강심장VS’에서 “아직도 전세 사기 여파가 남아 있다”며 보증금을 날린 사실을 담담히 고백해 안타까움을 자아냈다. 하지만 그는 무너지지 않았다. 그 지독한 인내의 시간은 정직한 숫자로 되돌아왔다. 보증금 40만원에서 현재는 20억원대 용산 한강 뷰 아파트에 입성한 그에게, 본인의 취향을 담아 정성껏 커스텀한 올드카와 함께하는 여유는 그 어떤 럭셔리보다 값진 증표로 빛나고 있다.

새벽 배달로 버티며 전세 사기의 아픔 딛고 용산 입성과 올드카 커스텀의 꿈을 이룬 안보현. 세계일보 자료사진, MBC ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처

이들의 행보는 자극적인 부동산 뉴스보다 훨씬 더 깊은 울림을 준다. 단순히 자산을 불리는 것을 넘어, 지난날의 결핍을 씻어내기 위해 얼마나 치열하게 싸워왔는지를 증명하기 때문이다.

조정석의 71억 차익은 청년 가장의 책임감이었고, 남궁민의 50억대 아파트는 10년 폭언을 견딘 집념의 대가였다. 안보현의 한강 뷰 아파트는 건설 현장에서 흘린 땀방울과 전세 사기의 아픔을 이겨낸 값진 결과물이다. 결국 스타들의 성공은 단순히 숫자를 불리는 게임이 아니다. ‘텅 빈 쌀통’을 ‘수백억 자산’으로 바꾼 이들의 서사는 자신의 소중한 사람들을 지키고 스스로의 삶을 입증한 ‘투명한 성취’ 그 자체다.

