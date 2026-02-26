산림청 “의성 산불 당시 미풍 아냐”…민간조사단 초동 대응 실패 주장 반박

지난해 3월 발생한 경북 의성 산불의 확산이 정부와 산림당국의 초동 대응 실패라는 민간조사단의 주장에 대해 산림청이 조목조목 반박했다.

지난해 3월 경북 산불 자료사진. 연합뉴스

산림청은 26일 보도 설명 자료를 내고 “민간조사단이 경북 의성 산불 당시 초속 27m의 강풍이 아닌 0∼3m의 미풍에 불과하다는 주장은 사실이 아니다”라고 밝혔다.

홍석환 부산대 교수(조경학)와 안동환경운동연합, 산불정책기술연구소, 생명다양성재단 등으로 구성된 민간 조사단은 전날 경북 안동시청에서 경북 산불 피해확산 원인조사 최종보고회를 열고 “2025년 의성 산불 당시 풍속은 초속 0~3m의 미풍으로 산불 확산 원인이 강풍이라는 산림청의 설명은 적절하지 않다”며 “발화 직후 헬기 23대와 인력 150여명을 투입했으나 진화율은 0%였고 진화 가능한 60시간을 사실상 방치했다”고 했다.

조사단은 그러면서 “자원 운용과 대응체계 전반을 점검할 필요가 있다”며 산림청의 폐쇄적 산불대응 체계를 지적했다.

산림청은 조사단의 27㎧의 강풍이 존재하지 않았다는 지적에 대해 “기상청 관측 자료를 보면 당시 의성 지역 일 최대 순간 풍속은 21.9㎧, 안동은 27.6㎧로 돼있다”면서 “산불 접수 시점부터 60시간 후까지 시간대별 3㎧ 이상의 풍속이 다수 관측된다. 0∼3㎧로 초기 60시간이 미풍이 불과했다는 주장은 사실이 아니다”라고 했다.

민간조사단의 ‘초기 진화율 0%’에 대해서도 “초기 상황도(1보~3보)에는 진화율이 0%가 아닌 ‘조사 중’으로 돼있고 4보부터는 진화율을 표시했다”며 “일반적으로 주간 산불 진화 시 진화율은 헬기에서 화선의 상황을 관측해 활용하고 있으나 산불 초기 급격한 확산에 대응해 민가 보호를 최우선으로 헬기를 투입할 수밖에 없었던 당시 상황에서는 진화율 파악이 후순위로 진행됐다”고 밝혔다.

숲가꾸기와 임도 정책이 산불을 확산시킨다는 의혹 제기에 대해서도 데이터를 바탕으로 설명했다.

산림청은 “숲가꾸기는 나무 사이 간격을 넓혀 산불이 나무의 잎과 가지가 타는 불(수관화)로 확산되는 것을 예방하고 산림 내 산불 연료물질을 사전에 제거해 산불의 확산속도와 피해 강도를 줄인다”고 설명했다. 미국 등 주요 국가들도 숲가꾸기를 산불예방을 위한 주요 사업의 일환으로 추진 중이다. 산림청은 간벌로 인해 발생하는 산림 내 풍속 차이는 통계학적으로 유의미하지 않다고 맞받아쳤다.

산불피해지 복구가 벌목과 조림 중심으로 이루어지고 있다는 조사단의 주장에 대해서도 “지역주민과 민·관이 함께하는 협의회를 구성해 복구방향을 결정하고 있다”고 해명했다.

한 산림행정 전문가는 “산림청장 공석 사태에도 직무대리를 중심으로 산불 진화에 총력을 다하고 있는 시점에 근거 없는 주장이 오해를 불러 일으킬 수 있고 직원들의 사기를 저하시킬 수 있다”고 꼬집었다. 산림청 관계자는 “산림청은 이상 기후로 인해 일상화․대형화 되고 있는 산불에 대응하기 위해 정부 각 부처와 지자체와 협력, 사명감을 가지고 총력을 다하고 있다”고 말했다.

