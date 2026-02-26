국힘, TK의원 의견수렴… ‘통합법’ 재추진

국민의힘이 2월 임시국회 내에 대구·경북(TK) 행정통합 특별법안 처리를 재추진하기로 했다. 앞서 TK 통합 법안은 국회 법제사법위원회에서 한 차례 처리가 보류되며 당내 갈등으로 번졌으나, 추가 협의를 거쳐 통합을 다시 추진하기로 가닥을 잡은 것이다.

26일 서울 여의도 국회 국민의힘 원내수석부대표실에서 대구·경북 지역구 의원들이 대구·경북 행정통합 특별법안 처리에 대한 입장 정리를 위해 모여있다. 공동취재

국민의힘 원내지도부는 26일 국회에서 TK 지역 의원 25명을 소집해 TK 행정통합에 대한 찬반 의견을 수렴한 뒤 이 같은 방침을 확정했다.

지난 24일 열린 국민의힘 의원총회에서는 TK 통합특별법이 법사위에서 보류된 것을 두고 ‘지도부 책임론’이 제기되며 원내지도부와 일부 TK 의원 사이에 거센 설전이 오갔다. 당시 이 문제를 두고 송언석 원내대표가 사퇴 의사를 밝히기도 했다.

이날 회의에서 대구 지역 의원 12명은 전원 찬성 입장을 밝히며 별도 투표 없이 통합에 뜻을 모았다. 경북에서는 무기명 투표를 거쳐 통합 추진에 동의하기로 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 26일 6·3 지방선거를 앞두고 4선 이상 중진 의원들의 의견을 수렴하기 위해 개최한 비공개면담에 참석한 중진 의원들이 회의실에 모여 있다. 허정호 선임기자

TK 지역 의원들의 의견을 수렴한 원내지도부는 이 같은 입장을 법사위에 전달하고 법안 처리를 추진하기로 했다. 이날 열린 의원총회에서는 사퇴 의사를 밝혔던 송 원내대표에 대한 재신임도 추인됐다.

한편, 국민의힘은 6·3 지방선거를 앞두고 체제 정비에 속도를 내고 있다. 장동혁 대표는 이날 4선 이상 중진 의원들과 회동을 갖고 최고중진회의를 부활하기로 했다. 중진 의원들은 6·3 지방선거를 앞두고 “이대로는 선거를 치르기 어렵다”며 장 대표에게 대책 마련을 위한 면담을 요청했다. 장 대표는 이 자리에서 ‘절윤’(윤석열과의 절연) 요구에 대해선 확답은 하지 않고 ‘고민하겠다’는 취지로 답한 것으로 전해졌다. 이정현 공관위원장은 페이스북을 통해 “정치는 자리로 완성되는 것이 아니라 내려놓을 때 완성된다”며 사실상 당 소속 현역 지방자치단체장들을 향해 6·3 지선 불출마를 요구했다.

