OK저축은행, 아시아쿼터 교체… 봄 배구 승부수

남자 프로배구 OK저축은행이 봄 배구 진출을 위해 승부수를 던졌다.



OK저축은행은 외국인 선수의 공격을 극대화하고 중앙에서의 공격 활용을 높이기 위해 일본 출신의 세터 하마다 쇼타(36·사진)를 재영입하고, 기존의 아시아쿼터 선수였던 트렌트 오데이(호주)를 방출하기로 했다고 26일 밝혔다.



쇼타는 2024~2025시즌에도 장빙롱(중국) 대신 OK저축은행의 대체 아시아쿼터 선수로 영입됐던 바 있다. 노련한 경기 운영이 장점인 쇼타는 당시 14경기에 출전해 세트당 9.620개의 세트와 182㎝의 단신에도 세트당 0.400개의 블로킹을 잡아내기도 했다.



OK저축은행의 올 시즌 주전 세터는 이민규다. 올 시즌 부임한 신영철 감독이 지난 몇 시즌간 주전 자리를 잃었던 이민규에게 다시금 코트 위 사령관 자리를 맡겼지만, 이민규는 기복이 심해 팀 전체 경기력이 흔들렸다. 최근 3연패에 빠진 OK저축은행은 승점 45(15승16패)로 6위까지 내려앉았지만, 3위 KB손해보험(승점 50, 16승15패)과의 승점 차가 그리 크지 않은 상황이다.



신 감독은 “볼 컨트롤이 좋은 선수이고 다채로운 공격을 펼치는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “이전에 우리 팀 선수들과 이미 합을 맞춘 경험이 있는 만큼 세터진 운영에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다. 쇼타는 “매우 중요한 시기에 팀에 합류한 만큼 팀이 포스트시즌에 진출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

