이정후, 아이브 입덕 인증…“누군지도 몰랐는데 순대국 먹다가 반해”

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 소속의 야구선수 이정후가 걸그룹 아이브(IVE)의 팬이라고 밝혔다.

지난 25일 공개된 가수 케이윌의 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’에는 ‘연예계 대표 야덕 케이윌이 캡틴 이정후에게 직접 물어본 WBC 우승 가능성’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 대한민국 대표로 출전하는 이정후가 출연했다.

유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

이정후는 “원래 내가 아이브가 누군지 몰랐다”고 털어놓으며 “그때만 해도 솔직히 아이돌에 별 관심이 없었다. 그런데 친구들이 군대에 갔을 때 아이브가 데뷔했다. 그래서 ‘야, 이 나이에 무슨 아이돌을 좋아하냐. 정신 차려’라고 했는데, 친구들이 군대에 있어보면 알게 된다고 하더라”고 회상했다.

이정후가 아이브의 존재를 알게 된 건 2022년이었다. 당시 2003년생 신인 선수와 숙소 방을 함께 쓰며 TV를 보던 중 아이브 무대를 접했다. 그는 “누가 TV에 나와서 누구냐고 물어보니 아이브라고 하더라”고 말했다.

유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

이후 그는 “2024년 미국에서 통역사 형과 순대국밥집에 갔다. 국밥을 먹다가 통역 형이 계속 TV를 보는 걸 보고 같이 봤더니 ‘After LIKE’에서 폭죽 터지는 장면이 나오더라”며 “아이브 노래가 4~5곡 연속으로 나와서 20분 동안 봤다. 친구들이 군대에서 느낀 걸 미국에서 느꼈다. 오타니 보는 느낌으로 봤다”고 전했다.

이정후는 아이브 소속사의 이사이기도 한 케이윌의 유튜브에 출연하며 아이브와의 만남을 은근히 기대했다는 사실도 밝혔다. 그가 “그래서 어제 슬쩍 물어보지 않았냐”고 말하자 케이윌은 “직접적으로 얘기했어야 한다. 시즌 잘 보내고 다음 촬영은 우리 회사에서 하자”라고 답했다.

유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

그러자 이정후는 “이게 잘못된 건 아니지 않냐. 사심 있는 것도 아니고 그냥 팬”이라고 강조해 웃음을 자아냈다.

한편 이정후는 오는 3월 5일 개막하는 2026 WBC에 대한민국 대표팀 주장으로 출전할 예정이다.

